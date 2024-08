Udělali jsme tu dobrý výsledek, hodnotil Pála. Olympijský turnaj by rád prodloužil i bodoval

Šéfa českého tenisového týmu na olympijských hrách Petra Pálu mrzelo, že turnaj v Paříži nepřinesl Česku ještě alespoň jednu medaili. Řekl to novinářům po té, co po triumfu Kateřiny Siniakové a Tomáše Macháče ve smíšené čtyřhře prohrála česká dvojice i druhý zápas o bronz. Po sobotním nezdaru Macháče s Adamem Pavláskem neuspěly ani dnes Karolína Muchová a Linda Nosková.

"Dřív se nám zápasy o třetí místo podařilo vyhrát, teď máme dvě porážky. Ale že se kluci dostali do semifinále, je velký úspěch. I to, že holky, které spolu hrají poprvé a čtyřhry moc nehrají, vyhrály tři zápasy," řekl Pála.

Velkou medailovou naději viděl i ve zlatém páru z Tokia Barbora Krejčíková, Siniaková. Wimbledonské šampionce Krejčíkové, která byla i ve čtvrtfinále dvouhry, ale v náročném programu došly síly. "A hrozně to ovlivnilo jak dvouhru, tak čtyřhru. Mohlo to být ještě lepší. Máme dvě čtvrtfinále, dvě čtvrtá místa a jednu zlatou. Samozřejmě furt dobrý výsledek, ale doufal jsem v ještě jednu medaili," uvedl fedcupový kapitán.

Zatímco v mixu i mužské čtyřhře se projevila síla českých deblových týmů, Muchová s Noskovou naopak podle Pály doplatily na to, že čtyřhru nehrají. "Byla vidět nezkušenost ze čtyřhry a Španělky spolu vyhrály velký turnaj v Madridu, Paoliniová s Erraniovou jsou taky sehrané. Paoliniová má i nejlepší sezonu ve dvouhře, ale zároveň ví, co se děje ve čtyřhře. Doufal jsem, že holky zkusí přehrát soupeřky nějakou rychlostí. Obě mají všechny údery lepší než soupeřky, ale ty věděly, kde mají stát a kam to mají hrát. To byl největší rozdíl," připomněl Pála semifinálový zápas a duel o bronz.

Dva dny navíc a body do žebříčku

Pála souhlasí s tím, že tenisový program na olympijských hrách je mimořádně náročný. Obzvlášť pro ty, kteří postupují ve více kategoriích. "Já na olympiádách vidím, jak všichni jedou do konce, Djokovič v Tokiu hrál taky úplně vyčerpaný. A to je hráč, který hodně vydrží. Turnaj by měl mít o dva hrací dny víc. Já si osobně myslím, že by bylo snazší začít dva dny před zahájením, aby se hrálo třeba od středy. Kdo prohraje ve čtvrtek, tak může jít aspoň na zahájení, když to řeknu blbě. A v pátek by bylo volno, všichni by se dali dohromady a mohli by hrát dvě, ne-li tři soutěže," přemítal.

Uvědomuje si ale, že tomu by musely být nakloněny profesionální organizace ATP a WTA, aby s OH nekolidovaly jiné turnaje. "Taky je otázka bodů, dřív byly, teď nejsou. Když máte úspěch na olympiádě, tak můžete strašně moc získat, ale přijdete o turnaj předtím a potom, nemáte body a ještě máte drsný program. Organizace by se nad tím měly zamyslet a vyjít si vstříc, protože účast tady byla úžasná a všichni by chtěli hrát," dodal Pála.