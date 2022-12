United Cup: Bouzková ani Lehečka bod nezískali. Češi po prvním dnu prohrávají se Spojenými státy 0-2

Jiří Lehečka, který byl hlavním strůjcem vítězství v zářijové baráži Davisova poháru a v listopadu se probojoval až do finále Turnaje mistrů do 21 let, měl tu čest odehrát první oficiální zápas nové sezony a také čtvrtou šanci připsat si svůj premiérový skalp Top 10. Nejlepší Čech v žebříčku ATP ovšem na Taylora Fritze nestačil 3-6 4-6.

S jasným favoritem a světovou devítkou prohrál úvodních osm fiftýnů a manko brejku se jen marně snažil dohnat. Mnohem lépe si vedl ve druhé sadě, v níž byl dokonce až do stavu 4-4 lepším hráčem na dvorci. Američan mu však nedovolil ani jeden ze dvou brejkbolů proměnit, sám v devátém gamu udeřil a utkání bez větších potíží doservíroval.

Taylor Fritz plays well to beat Jiri Lehecka 6-3, 6-4.



He is the first ever winner at the United Cup.



USA 1-0 CZE



Keys vs. Bouzkova next. pic.twitter.com/nYakUWLV7v — José Morgado (@josemorgado) December 29, 2022

Stav mohla srovnat Marie Bouzková, která v tomto roce na Livesport Prague Open ve Stromovce vybojovala svůj premiérový triumf na okruhu WTA, v žebříčku je nejvýše v kariéře (24.) a má za sebou jasně nejlepší sezonu.

Čtyřiadvacetiletá pražská rodačka se sice proti ranařce Madison Keysové v obou setech dostala do vedení brejku, jenže ani v jednom případě jej nepotvrdila a za necelou hodinu a půl světové jedenáctce podlehla 4-6 3-6. Vyčítat si může hlavně koncovku úvodního dějství, v desáté hře vedla už 30-0, zkazila však jednoduchý forhend u sítě a o game i set nakonec přišla. Ve druhé sadě držela s Američankou krok do stavu 3-3.

Madison Keys comes back from a break down in both sets and hits 30 winners to beat Marie Bouzkova 6-4, 6-3 to give the USA a 2-0 lead against Czech Republic.



She was impressive.



Tomorrow

Kvitova vs. Pegula

Machac vs. Tiafoe

Fritz/Pegula vs. Maleckova/Svrcina — José Morgado (@josemorgado) December 29, 2022

Skupinový duel mezi Českem a Spojenými státy, které mají jako jediné ve výběru čtyři zástupce Top 20 žebříčků a jsou papírově největším favoritem premiérového ročníku nové soutěže, bude pokračovat o půlnoci našeho času. Petra Kvitová se střetne s Jessicou Pegulaovou a Tomáš Macháč s Francesem Tiafoem. Poté je na programu ještě smíšená čtyřhra.

Po USA vyzvou Češi 31. prosince a 1. ledna Německo. V případě postupu by narazili v "městském finále" na vítěze skupiny D, v níž jsou Španělé, Britové a domácí Australané. Takové duely se uskuteční i v Brisbane a Perthu, do boje o celkový triumf postoupí jejich vítězové a jeden poražený celek s nejlepším výsledkem ze skupiny.