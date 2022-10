Úspěšnou sezonu zakončila vyčerpávající bitvou. Bouzková v Tampicu podlehla Cocciarettové

Marie Bouzková minulý týden v Guadalajaře vyrovnala svůj nejlepší výsledek na turnajích prestižní kategorie WTA 1000, když vypadla až po nedělní semifinálové bitvě se světovou šestkou Mariou Sakkariovou.



V milovaném Mexiku, kde od začátku kariéry zaznamenala už spoustu tenisových milníků, ještě na jeden turnaj zůstala. Úspěšnou sezonu zakončila s bilancí jedné výhry a jedné porážky na podniku WTA 125k v Tampicu.



Druhá nasazená Češka necelých 24 hodin po úterní výhře nad Elinou Avanesjanovou padla v bitvě s Elisabettou Cocciarettovou. O tři roky mladší Italce podlehla v prvním vzájemném duelu po rovných 3 hodinách boje 6-2 3-6 5-7.



Bouzková se před týdnem vrátila na kurty po šestitýdenní pauze zaviněné zraněním ruky a dnes nastoupila k již sedmému zápasu během devíti dní ve dvou tenisových destinacích s výrazně odlišnými klimatickými podmínkami. Absolvovala vyrovnanou vyčerpávající bitvu, v závěru jí však v klíčových okamžicích došly síly.



V rozhodujícím setu česká tenistka neudržela vedení 2-0, za stavu 3-2 nevyužila šest brejkbolů a přišel trest. Cocciarettová šla za stavu 5-4 podávat na vítězství a přestože Bouzková ještě vyrovnala, rebrejk nepotvrdila a o další zápletku se už nepostarala. Obě tenistky v zápase využily jen 5 z 18 brejkbolů.

