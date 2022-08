Úspěšný debut českých teenagerek! Nosková, Linda Fruhvirtová i Bejlek prošly kvalifikací US Open

US OPEN - 17leté Lindy Nosková a Fruhvirtová i 16letá Sára Bejlek úspěšně absolvovaly svou premiérovou kvalifikaci o start na US Open. Nosková zvládla také svou druhou kvalifikaci grandslamového turnaje tři měsíce po French Open, Fruhvirtová a Bejlek v ní uspěly poprvé a mohou se těšit na premiéru v hlavní soutěži grandslamu. Poprvé na US Open se kvalifikoval také Tomáš Macháč.

Vítězka loňského French Open juniorek Linda Nosková podruhé v kariéře absolvovala tříkolovou kvalifikaci grandslamového turnaje a opět nenašla přemožitelku. Tři měsíce po French Open uspěla i při premiéře na US Open, kde se třemi soupeřkami neztratila ani set.



Po Polce Katarzyně Kawaové a bývalé světové pětce Eugenii Bouchardové z Kanady 17letá Češka zvládla i dnešní rozhodující duel s o tři roky starší Anastasií Zacharovovou, kterou porazila 6-2 7-5 a oplatila jí porážku z úvodu sezony.



V New Yorku bude 87. hráčka světa usilovat o premiérovou výhru v hlavní soutěži grandslamu. V květnu na French Open v úvodním kole prohrála třísetovou bitvu s Britkou Emmou Raducanuovou.



Při premiéře na US Open bude Nosková čelit v 1. kole krajance Marii Bouzkové, s níž minulý měsíc prohrála semifinále domácího Livesport Prague Open.



Linda Fruhvirtová hrála kvalifikaci grandslamu potřetí v kariéře, ale zatímco na antukovém French Open ani na trávě ve Wimbledonu neuspěla, na betonu v New Yorku se už tříkolovým sítem poprvé prodrala.



Po dvou hladkých dvousetových výhrách nad Švýcarkou Ylenou In-Albonovou a Brazilkou Carolinou Meligeniovou Alvesovou se dnes 17letá Češka nadřela na vítězství v rozhodujícím vystoupení proti dvanácté nasazené Francouzce Chloé Paquetové.



158. tenistka světového žebříčku Fruhvirtová zvítězila po bezmála dvou a půl hodinách boje 6-4 3-6 6-3. Závěr zápasu si zkomplikovala, neboť ve třetím setu za stavu 5-2 a 40-0 nevyužila tři mečboly při podání soupeřky a vzápětí byl duel kvůli dešti na hodinu a čtvrt přerušen. Po návratu na kurt ale česká teenagerka nezaváhala a při svém servisu utkání bez potíží ukončila.



Debut v hlavní soutěži grandslamu si Fruhvirtová odbude proti bez formy hrající Číňance Xinyu Wang, která prohrála sedm z osmi posledních zápasů.

Teprve 16letá Sára Bejlek, vítězka tří letošních turnajů ITF na antuce, si premiéru v kvalifikaci grandslamu odbyla v červnu ve Wimbledonu. Ve svém prvním zápase na trávě neuspěla, ale v New Yorku už svůj velký potenciál potvrdila a na druhý pokus se kvalifikovala do hlavní soutěže.



Po skalpech Francouzky Kristiny Mladenovicové a Australanky Priscilly Honové zvládla i deštěm přerušovanou třísetovou bitvu se zkušenou Britkou Heather Watsonovou. Osmifinalistku letošního Wimbledonu zdolala 3-6 6-4 7-5, přestože ve třetím setu prohrávala při podání soupeřky 4-5 a 0-30. K mečbolu ale soupeřku nepustila a ziskem tří gamů v řadě duel po bezmála dvou a půl hodinách boje ukončila.



Osm zápasů neporažená Bejlek vyzve ve svém prvním zápase na grandslamu Ljudmilu Samsonovovou. Ta v přípravě na US Open odehrála devět zápasů a ještě neprohrála. Po triumfu ve Washingtonu ji dva dny před startem US Open čeká finále v Clevelandu.



Tomáš Macháč se na začátku měsíce vrátil po čtvrtroční pauze zaviněné zraněním v oblasti žeber a rychle našel formu, kterou měl v úvodu sezony. Týden po triumfu na challengeru v polském Grodzisku Mazowieckém se na druhý pokus kvalifikoval na US Open.



Po bitvě s krajanem Zdeňkem Kolářem a dvousetové výhře nad Slovákem Jozefem Kovalíkem si 21letý Čech poradil i s o rok a půl mladším Italem Flaviem Cobollim, kterého zdolal 7-6 5-7 6-1 a zaznamenal osmou výhru v řadě. Kvalifikací grandslamu prošel počtvrté v kariéře.



Macháč už dvakrát vyhrál zápas na Australian Open, v New Yorku bude bojovat o vyrovnání svého maxima na grandslamech proti nasazenému Nizozemci Botici Van de Zandschulpovi.



Ve dvouhrách se představí 13 Čechů

V hlavní soutěži dvouher se tak na US Open představí 10 českých tenistek a 3 čeští tenisté. Kromě úspěšných kvalifikantů startují Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Karolína Muchová, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková, Jiří Veselý a Jiří Lehečka.