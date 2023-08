Úspěšný den českých mužů. Do 3. kola US Open postoupili Veselý i debutant Menšík

US OPEN - Prapor českých tenistů na US Open drží dvě nečekaná jména. Díky chráněnému žebříčku startující Jiří Veselý v New Yorku zvládl už druhou pětisetovou bitvu a po skalpu světové dvacítky Francisca Cerúndola vyrovnal postupem do třetího kola své newyorské maximum z roku 2015. Pokračuje také sedmnáctiletý Jakub Menšík, jenž v souboji dvou úspěšných kvalifikantů a debutantů na hlavním okruhu porazil 3:6, 6:2, 7:6, 6:3 o pět let staršího Francouze Titouana Drogueta, vyhrál popáté v řadě a zajistil si posun do TOP 150