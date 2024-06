Už jsem schopný hrát vyrovnané zápasy i s TOP hráči, pochvaloval si Macháč po Roland Garros

Tomáš Macháč litoval po porážce ve 3. kole Roland Garros s Rusem Daniilem Medveděvem nevyužitých šancí, celkově byl ale se svým vystoupením ve dvouhře spokojený. Třiadvacetiletý rodák z Berouna podlehl světové pětce po bojovném výkonu 6:7, 5:7, 6:1, 4:6, i tak si na antukovém grandslamu v Paříži připsal nejlepší výsledek v kariéře. V rozhovoru pro weby iSport.cz a iDNES.cz se vrátil i k úderům či gestům, kterými pobavil fanoušky.

"Za mě dobrý. Vyhrál jsem dva dobré zápasy, zvlášť mě potěšil pětiseťák před dvěma dny (proti Marianu Navonemu). I poslední zápas byl skvělý, hodně vyrovnaný. Mohlo to jít přinejmenším do pěti setů, ale to je tenis. Vydal jsem ze sebe všechno, ale nestačilo to," řekl Macháč.

Český tenista držel s vítězem US Open z roku 2021 krok, v počtu vítězných míčů dokonce Medveděva předčil 57:53. První set prohrál v tie-breaku, druhý v koncovce. Ve třetí sadě využil slabší chvilku favorita a snížil. Ve čtvrté sadě ale nevyužil vedení 1:0 s brejkem, o náskok hned přišel a v koncovce ztratil servis ještě jednou.

Litoval několika nevyužitých smečí, například té za stavu 4:5 a 30:30, po níž nabídl Medveděvovi mečbol. "Nebyly lehké, ale i tak bych je měl dát. Potrénujeme to a příště se to nestane," podotkl.

V hledišti ho vedle trenéra Daniela Vacka povzbuzoval i chiropraktik Milan Javanský. Ten často Macháčovy úspěchy bouřlivě slavil a točil i ručníkem nad hlavou, čímž později strhl další fanoušky.

"Je podobný jako já, takže si zápasy strašně užívá. Vždycky ho chci vzít na velké turnaje, protože mi dává hodně energie. Je to pro něj čest, že tady může být, a stejně tak pro mě, že ho tady mám," řekl Macháč.

Sám pobavil několika gesty, jako když políbil pásku u sítě, aby mu příště přinesla více štěstí. V úvodním setu získal první brejk v zápase po povedené obranné hře a nezvyklém prohozu levačkou.

"Takové údery cíleně nevyhledávám. Že bych si třeba před zápasem řekl, že zahraju levačkou, to ne. Prostě jsem ten míč chtěl vyhrát, a tím, že v tréninku občas levačkou hraju, tak si tím pomůžu. Takže nebyla náhoda, že se mi to povedlo dvakrát za sebou," uvedl.

TOP 10? Když budu makat...

Na Roland Garros potvrdil dosavadní úspěšnou sezonu. Před turnajem se dostal také do finále turnaje v Ženevě, kde vyřadil i světovou jedničku Srba Novaka Djokoviče. V tuto chvíli figuruje na životním 34. místě žebříčku ATP.

"Když se podívám na letošní sezonu, tak až na pár zápasů jsem prohrál s TOP hráči. A když s nimi hrajete třetí, čtvrté kolo nebo finále, tak už jsou v nejlepší kondici a formě. A já jsem s nimi schopný hrát vyrovnaný zápas. Samozřejmě jsou tam ještě drobné rozdíly, jinak by v desítce nebyli. Ale myslím, že když budu makat, tak se tam můžu probojovat i já," dodal Macháč.