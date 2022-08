Už jsem zapomněla, jaký je pocit vítězství, řekla Serena a naznačila konec kariéry

"Jsem ráda, že jsem vyhrála. Už je to hodně dlouho, zapomněla jsem, jaké to je," řekla Williamsová poté, co zdolala 6-3 6-4 Španělku Nurii Párrizasovou. Jako vítězka odcházela z kurtu poprvé od loňského Roland Garros. Pak se ve Wimbledonu zranila a od té doby odehrála jen dvě dvouhry a jeden debl.

Kolik zápasů ještě přidá, netuší. "Proto se snažím užít si tyhle okamžiky. Je to jako světlo na konci tunelu. Přibližuju se mu a nemůžu se dočkat, až jím projdu," řekla tenistka, která na konci září oslaví 41. narozeniny.

Pro magazín Vogue pak napsala, že je připravená vzdát se tenisu. "Nikdy jsem neměla ráda slova odchod do důchodu. Nepřipadá mi to jako moderní slovo. Přemýšlím o tom jako o přechodu, ale chci být při užití tohoto slova opatrná, protože pro určitou komunitu lidí to znamená něco velmi specifického a důležitého. Asi nejlepší slovo, které by to popsalo, je evoluce. Chci vám říct, že se vyvíjím směrem od tenisu k jiným věcem, které jsou pro mne důležité," uvedla.

Williamsová, jež má na kontě jen ve dvouhře 73 titulů, z toho 23 grandslamových, je připravená odejít, přestože se jí nepodařilo vyrovnat rekord Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. "Před pár lety jsem v tichosti založila Serena Ventures, společnost rizikového kapitálu. Krátce nato jsem založila rodinu. Chci tu rodinu rozšířit," dodala.

V Torontu získala titul třikrát a před třemi lety hrála finále. Nyní ve druhém kole přípravy na US Open může narazit na Terezu Martincovou, pokud Češka zdolá švýcarskou favoritku a olympijskou vítězku Belindu Bencicovou.