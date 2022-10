V americkém Texasu v pondělí začne Turnaj mistryň, po 12 letech nebude v singlové soutěži Češka

České tenistky chybějí ve dvouhře prestižního turnaje poprvé od roku 2010. V posledních třech ročnících navíc startovaly vždy dvě. Loni se do hlavní části kvalifikovaly Krejčíková s Karolínou Plíškovou, v letech 2018 a 2019 hrála vedle Plíškové Petra Kvitová. Předloni byla soutěž zrušena kvůli pandemii koronaviru.

Trojnásobná semifinalistka Plíšková chybí na turnaji po sedmi letech. V žebříčku WTA se propadla na 32. místo. Nejvýše postavenou Češkou je šestnáctá Kvitová, vítězce Turnaje mistryň z roku 2011 ale zhasla poslední šance kvalifikovat se do Fort Worthu na turnaji v Guadalajaře. Stejně na tom byla i jednadvacátá hráčka světa Krejčíková.

Brněnská rodačka Krejčíková přesto nebude po sezoně ovlivněné jarním zraněním lokte v elitní společnosti chybět. S deblovou parťačkou Siniakovou zaútočí z pozice nasazených jedniček na druhý triumf za sebou. "Těšíme se na Fort Worth v Texasu a doufáme, že obhájíme titul," citoval web WTA Krejčíkovou. Česká dvojice je na Turnaji mistryň počtvrté za sebou a může titul obhájit jako sedmý pár v historii.

Olympijské vítězky z Tokia vyhrály letos Australian Open, Wimbledon a triumfem na US Open zkompletovaly kariérní Grand Slam. Na Roland Garros odstoupily kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus. "Kdyby nám někdo řekl, že vyhrajeme tři grandslamy, jen bych si pomyslela: To by bylo úžasné," řekla Siniaková, které patří první místo v deblovém žebříčku.

