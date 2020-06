V Charlestonu začal turnaj osmičlenných týmů žen. Keninová na úvod smetla Riskeovou

V Charlestonu se letos v dubnu nemohl kvůli pandemii koronaviru odehrát tradiční podnik WTA na zelené antuce. Pořadatelé tak o dva měsíce později připravili alespoň akci bez diváků za přísných hygienických podmínek.



Šestidenního turnaje Credit One Bank Invitational se zúčastní dva osmičlenné týmy. V úterý se měly odehrát čtyři dvouhry, od středy do soboty jsou v plánu vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra a vyvrcholit má akce 'super nedělí', kdy budou na programu čtyři čtyřhry.



Celkem tedy dojde na 24 zápasů a ve hře je dohromady 48 bodů - první dva dny je výhra za 1 bod, další dva dny za 2 body a o víkendu bude mít vítězný zápas cenu 3 bodů.



V týmu hrající kapitánky Bethanie Mattekové-Sandsové (Team Peace) jsou Eugenie Bouchardová, Caroline Dolehideová, Leylah Fernandezová, Danielle Collinsová, Jennifer Bradyová, Monica Puigová a Sofia Keninová.



Kapitánka Madison Keysové (Team Kindness) má ve výběru Amandu Anisimovovou, Victorii Azarenkovou, Emmu Navarrovou, Ajlu Tomljanovicovou, Sloane Stephensovou, Shelby Rogersovou a Alison Riskeovou.



V zahajovacím zápase došlo na jednoznačnou výhru Sofie Keninové. Jednadvacetiletá Američanka, jež letos na Australian Open získala první grandslamový titul a těsně před přerušením sezony vyhrála halový turnaj v Lyonu, v souboji hráček Top 20 smetla hladce dvakrát 6-1 krajanku Alison Riskeovou a zajistila první bod pro Team Peace.

Now that was a woman on a mission.



6-1, 6-1 is all it takes for @SofiaKenin to get by Alison Riske in her opening match of the #CreditOneBankInvitational. pic.twitter.com/vBJ1J5jdgP