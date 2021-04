V Estorilu se už ve čtvrtfinále střetnou Čilič s Andersonem

Marin Čilič na čtyřech ze sedmi letošních turnajů vypadl hned v prvním kole, na zbylých třech akcích však pokaždé porazil minimálně dva soupeře.



Tento týden při své premiéře na antuce v portugalském Estorilu zvládl dva třísetové souboje. Po španělském teenagerovi Carlosi Alcarazovi si dnes poradil s domácím kvalifikantem Nunem Borgesem, až 331. hráče světa debutujícího na podniku ATP zdolal v deštěm přerušovaném duelu po dvou a půl hodinách boje 6-7 6-4 6-4.



Bývalý třetí hráč světa mohl získat i první set, jenže za stavu 5-2 nevyužil celkem čtyři setboly, vzápětí přišel o podání a v tie-breaku dějství ztratil. V dalším průběhu však zlikvidoval všechny čtyři soupeřovy šance na brejk a vývoj otočil.



"Cítím, že na antuce hraju dobře. Dnes jsem měl sice několik výkyvů, ale na kurtu se cítím dobře a z úderů mám dobrý pocit. Tyhle zápasy, v nichž prohraju první set a vývoj otočím, jsou pro mě psychicky důležité. Včera to také nebyl snadný zápas. Doufám, že se dokážu den po dni zlepšovat," komentoval 32letý Chorvat.







Ve čtvrtfinále se vítěz US Open z roku 2014 Čilič střetne s finalistou US Open z roku 2017 Kevinem Andersonem. Ve vzájemné bilanci bývalých wimbledonských finalistů vede 6-1, z toho 2-1 na antuce.



34letý Jihoafričan Anderson si dnes poradil s Robertem Carballésem. Španělského lucky losera, který se do soutěže dostal místo zraněného Keie Nišikoriho, porazil 6-3 7-6 a poprvé v sezoně postoupil do čtvrtfinále.



"V tie-breaku jsem prohrával 2-4, ale pak se mi podařilo zvýšit úroveň své hry. Bojoval jsem, protože jsem chtěl zápas ukončit ve dvou setech," komentoval Anderson, jenže druhém setu za stavu 5-4 nevyužil čtyři mečboly. "Na ten moment bylo důležité zapomenout, protože jinak jsem hrál dobrý tenis," dodal.



Bývalý pátý hráč světa Anderson přitom do Portugalska dorazil se sérií sedmi prohraných setů a v prvním kole ho jediný míček dělil od prodloužení nelichotivé série. Proti Američanu Francesi Tiafoemu ale v pondělí odvrátil mečbol a nyní vyhrál už čtyři sety po sobě.

• ATP 250 ESTORIL •

Portugalsko, antuka, 481.270 eur

středeční výsledky (28. 04. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Humbert (3-Fr.) - Cecchinato (It.) 6-4 3-6 6-3 Čilič (6-Chorv.) - Borges (Portug.) 6-7(5) 6-4 6-4 Davidovich Fokina (8-Šp.) - Chardy (Fr.) 6-1 6-2 Anderson (JAR) - Carballés (Šp.) 6-3 7-6(4)