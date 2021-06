V Halle je poprvé v historii ve čtvrtfinále jediný nasazený. Dnes vypadl i Zverev

Většina ze sedmičky nasazených se rozloučila hned v prvním kole, v němž neuspěli nejvýše nasazený Daniil Medveděv, Roberto Bautista, David Goffin ani Gaël Monfils. Včera Roger Federer potvrdil špatnou formu po dvou operacích kolene a ve druhém kole nestačil na o 19 let mladšího Félixe Augera-Aliassimeho.

Zápis do historie turnaje mohl znemožnit Alexander Zverev, jenže dvojnásobný finalista a jeden z největších favoritů podlehl 6-7(4) 6-3 3-6 Ugovi Humbertovi. Francouzského mladíka ve čtvrtfinále čeká duel se Sebastianem Kordou.

Korda si při své premiéře na travnatých turnajích vede skvěle. Dvacetiletý Američan po Robertovi Bautistovi vyřadil i bývalou světovou čtyřku Keie Nišikoriho (2-6 6-3 7-5).

Frenchman @HumbertUgo upsets 2-time finalist and No. 3 seed Alexander Zverev 7-6(4) 3-6 6-3 in #NOVENTIOPEN 2R.



For 1st time in 28-year tournament history of @ATPHalle, only 1 seeded player is a quarter-finalist: No. 4 seed @AndreyRublev97.