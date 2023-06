V Hertogenboschi je ze hry další favorit. Sinner nenašel recept na servis Ruusuvuoriho

Jannik Sinner skončil na letošním French Open už ve druhém kole po nevyužití mečbolů proti Němci Danielu Altmaierovi a završil nepříliš povedené antukové jaro ovlivněné nemocí.

Další zklamání nyní 'kouše' na prvním letošním turnaji na trávě, na které si teprve loni ve Wimbledonu připsal první výhry v hlavní soutěži a prohrál až ve čtvrtfinále s Novakem Djokovičem po ztrátě vedení 2:0 na sety.

V nizozemském Hertogenboschi si druhý nasazený Ital na úvod poradil s Alexanderem Bublikem, ale na druhého soupeře už nestačil. S Finem Emilem Ruusuvuorim prohrál všech 29 bodů po soupeřově prvním podání, nevypracoval si ani jeden brejkbol a prohrál 3:6, 4:6.

"Servis je v tenisu důležitým faktorem a na trávě to platí dvojnásob. Jsem rád, že mi dnes pomohl ke spoustě bodů, je to vždy příjemné. Jannik je skvělý tenista a porazit ho mi dodá spoustu sebevědomí. Celkově jsem předvedl skvělý výkon," pochvaloval si Ruusuvuori, který vyhrál na okruhu ATP až šestý vzájemný souboj.

IN A RUUSH @EmilRuusuvuori dominates Sinner 6-3 6-4 to reach a first SF on grass @LibemaOpen #libemaopen pic.twitter.com/AOSbI4PJF8

24letý Fin navázal na třísetové výhry nad Brandonem Nakashimou a Ugem Humbertem a podruhé v sezoně vyhrál víc jak dva zápasy po sobě. Hráče TOP 10 porazil po sérii jedenácti nezdarů a celkově potřetí v kariéře.

Do semifinále turnaje ATP postoupil posedmé, poprvé v sezoně a poprvé mimo tvrdý povrch. Dosud jediné finále si zahrál loni v indickém Puné, kde ho o titul připravil Portugalec Joao Sousa.

Dalším soupeřem Ruusuvuoriho na cestě za prvním triumfem bude domácí Tallon Griekspoor. Nizozemský tenista, který má jako jediný z kvarteta semifinalistů na kontě jeden titul z podniku ATP, otočil souboj s Australanem Alexem de Minaurem a potřetí v sezoně i kariéře se prodral do semifinále.

Navzdory nečekanému výpadku de Minaura v soutěži pokračují ještě dva Australané a navíc je čeká vzájemný souboj o finále. 22letý Rinky Hijikata, kterému patří ve světovém žebříčku 133. místo a do hlavní soutěže se dostal až jako 'šťastný poražený' kvalifikant, zvládl už třetí třísetový obrat.

Po domácím Gijsi Brouwerovi a Švýcarovi Marcu-Andreovi Hüslerovi utekl z nepříznivého stavu také Američanu Mackenziemu McDonaldovi, kterého zdolal 5:7, 6:3, 6:1. Přitom až dosud měl na okruhu ATP na kontě jen dvě singlové výhry.

O finále si Hijikata, jenž v lednu s Jasonem Kublerem senzačně vyhrál čtyřhru mužů na Australian Open, zahraje s krajanem Jordanem Thompsonem. Ten ve čtvrtfinále udolal 5:7, 7:6, 6:2 přemožitele nasazené jedničky Daniila Medveděva Francouze Adriana Mannarina, oplatil čtyři roku starou finálovou porážku a také své čtvrté semifinále na okruhu ATP vybojoval na zeleném pažitu. Své jediné finále si zahrál v roce 2019 právě v zemi tulipánů větrných mlýnů.

✅ First tour-level grass wins

✅ First tour-level QF

✅ First tour-level SF



What week it's turning out to be for @rinky_23, who defeats McDonald 5-7 6-3 6-1 @LibemaOpen #LibemaOpen pic.twitter.com/ODfAJlwwn4