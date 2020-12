V Indian Wells se v březnu kvůli koronaviru hrát nebude, pořadatelé hledají jiný termín

Prestižní podnik v kalifornském Indian Wells, na němž každoročně startují nejlepší tenisté a tenistky, se měl uskutečnit 8. až 21. března. Ovlivněn koronavirovou pandemií bude druhý rok po sobě, letos v březnu byl bez náhrady zrušen.

"Kvůli dopadům covidu-19 se BNP Paribas Open v Indian Wells nebude hrát v obvyklém březnovém termínu. Jsou stanovena náhradní data, v nichž by se teoreticky mohl turnaj později v sezoně uskutečnit," uvedla ATP, jež dnes zveřejnila termíny turnajů na osmý až třináctý týden příštího roku. Zatím potvrzený kalendář uzavírá jiný prestižní turnaj mužů a žen v Miami, jenž se má na Floridě hrát 22. března až 4. dubna.

The ATP has announced a revised schedule for weeks 8-13 of the 2021 ATP Tour season.