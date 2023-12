V kvalifikacích stoprocentní. Místo v hlavní soutěži si zajistili B. Fruhvirtová, Martincová i Macháč

Brenda Fruhvirtová v závěru uplynulé sezony vyhrála šest ze sedmi turnajů ITF, na kterých vyhrála 33 ze 34 duelů, a fantastickou finálovou bilanci vylepšila na 15:0.

Přestože měla vzhledem k věku omezený počet startů na hlavním okruhu WTA a postupně lepila body z menších akcí, ve světovém žebříčku vyletěla na 109. místo a v nové sezoně by již měla mít možnost předvést své kvality proti světové o několik úrovní kvalitnějším soupeřkám.

Šanci si zajistila hned na prvním turnaji WTA 250 v Aucklandu, kde bez problémů absolvovala dvoukolovou kvalifikací. Šestnáctiletá Češka na Novém Zélandu potvrdila roli papírové favoritky, když přehrála domácí outsiderku Elysu Tseovou a na Silvestra si v duelu hráček druhé světové stovky poradila 6:4, 6:2 s Japonkou Himeno Sakacumeovou.

Česká teenagerka v úvodu zápasu bojovala se servisem, od stavu 1:3 ale dominovala. Na podání ztratila už jen osm míčků a po 87 minutách se mohla radovat z vítězství.

Fruhvirtová prošla kvalifikací na okruhu WTA počtvrté v kariéře. Hlavní soutěž si zahraje posedmé, na premiérovou výhru zatím čeká. V Aucklandu se o ní popere se světovou padesátkou Annou Blinkovovou z Ruska.

Tereza Martincová po srpnovém US Open tři měsíce léčila zranění pravého zápěstí. V závěru roku sice stihla odehrát dva zápasy, více než čtyři měsíce dlouhé čekání na výhru ale ukončila až nyní v Aucklandu a přidala hned dvě po sobě.

V sobotu devětadvacetiletá Češka nejprve deklasovala 6:0, 6:0 krajanku Annu Siskovou a v neděli si poradila ve dvou setech také s Carole Monnetovou. Francouzku přehrála 7:5, 6:2, přestože v prvním setu za stavu 3:5 čelila setbolu a celkem čtyřikrát přišla o podání, a poprvé od srpnového Livesport Prague Open si zajistila místo v hlavní soutěži turnaje WTA.

Auckland WTA 250 | The Qualifiers have been placed:



- Blinkova ️ vs. B Fruhvirtova

- Kessler vs. Sun

- Gracheva vs. Martincova

- Tsurenko vs. Vickery

- Raducanu vs. Ruse pic.twitter.com/IvuLkY9cKf