V Liberci se odehrálo druhé kolo. Výhry slavili Forejtek či Kolář, Krejčíková odstoupila

Český tenisový svaz v době koronavirové pauzy pořádá řadu akcí a jednou z nich je čtyřdílný seriál turnajů O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. První dva podniky Macha Lake Open ve Starých Splavech u Máchova Jezera a Moravia Open v Prostějově měly stejné šampiony, když bez jediné porážky zvítězili Jonáš Forejtek a Barbora Krejčíková.



Třináctá deblistka Krejčíková už třetí triumf nepřidá, neboť včera po sérii 14 výher podlehla Miriam Kolodziejové a dnes k druhému zápasu ve skupině vůbec nenastoupila. Její patnáctiletá náhradnice Linda Nosková pak porazil dvakrát 6-4 o dva roky starší Darju Viďmanovou.



Velmi dobrými výkony se v létě dál prezentuje Veronika Vlkovská, jež ve světovém žebříčku figuruje až na 1003. místě. Dvaadvacetiletá Češka prošla kvalifikací na všech třech akcích projektu O trofej solidarity a naděje a poté, co v Prostějově došla až do semifinále, má k postupu ze skupiny nakročeno i na severu Čech. Na včerejší výhru nad Jesikou Malečkovou navázala Vlkovská dnes proti Barboře Miklové, kterou přehrála 6-4 6-4 a jako jediná má ve skupině B dva body.



Mužská skupina A se vyvíjí podle papírových předpokladů. O první místo ve skupině se v pátek utkají Jonáš Forejtek a Zdeněk Kolář. Ten si dnes poradil snadno 6-2 6-2 s Martinem Krumichem, Forejtkovi vzdal po prvním setu (6-4) kvalifikant Robin Staněk.



Své druhé zápasy na Svijany Open vyhráli i Václav Šafránek a Pavel Nejedlý a zítra se tak v přímém souboji utkají o první místo ve skupině B a postup do semifinále. Šafránek dnes zdolal 6-1 2-6 7-6 Dalibora Svrčinu, Nejedlý smetl 6-1 6-2 Marka Gengela.



Trápení Adama Pavláska pokračuje, dnes v Liberci vzdal už za stavu 2-3 v prvním setu Michaelu Vrbenskému. Ten si o postup do semifinále zahraje v přímém souboji s Ukrajincem Vitalijem Sačkem, který si poradil 6-4 6-1 s Jiřím Lehečkou.



Ve skupině C, kde mají všichni čtyři tenisté po jednom bodu, šanci na postup už mají ale jen veterán Jaroslav Pospíšil a Andrew Paulson. Ty v pátek čeká vzájemný zápas.



Souboje 16 tenistů a stejného počtu žen ve skupinách budou pokračovat do pátku, turnaj Svijany Open s dotací 980 tisíc korun vyvrcholí v neděli finálovými dvouhrami.