V Londýně se losuje finálový turnaj Davisova poháru. Češi se dozvědí své soupeře ve skupině

Mezi nejvýše nasazené týmy a tedy členy prvního koše patří domácí obhájci titulu Španělé, dále loňský finalista Kanada, Francie, Chorvatsko, USA a Srbsko. Z druhého koše k nim budou přilosovány Německo, Itálie, Velká Británie, Austrálie, Kazachstán a Rusko.

Češi, kteří o víkendu zvládli kvalifikační utkání na Slovensku, jsou ve třetím koši se Švédskem, Rakouskem, Kolumbií, Maďarskem a Ekvádorem.

Osmnáct zemí bude rozděleno do šesti tříčlenných skupin. Vítěz každé skupiny postoupí do čtvrtfinále, osmičku doplní dva nejlepší týmy ze druhých míst. Finálový turnaj je na programu od 23. do 29. listopadu.