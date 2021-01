V Melbourne byl rozlosován ATP Cup. Srby čeká skupina s Němci a Kanaďany

Zatímco první ročník ATP Cupu se loni odehrál v Brisbane, Perthu a Sydney, letos bylo kvůli opatřením proti šíření koronaviru jako dějiště zvoleno pouze Melbourne a startuje pouze polovina týmů (12). Hrát se bude ve čtyřech tříčlenných skupinách, jejichž vítězové postoupí do semifinále.



Na obhájce titulu Srby čeká těžká skupina, neboť Němci s Alexanderem Zverevem mají k dispozici také elitní deblový pár Kevin Krawietz a Andreas Mies a Kanaďané se mohou opírat o velmi dobré singlisty Denise Shapovalova a Milose Raonice.



Vedle Djokoviče se přípravného turnaje v týdnu před Australian Open zúčastní také druhý hráč světa Rafael Nadal, jehož Španělsko obhajující loňské finále bude favoritem skupiny B.



Rakousko povede třetí hráč žebříčku Dominic Thiem, favoritem skupiny C ale není. Rusko jako jediné nastoupí s dvěma hráči z první desítky pořadí ATP, v Melbourne se představí světová čtyřka Daniil Medveděv a osmička Andrej Rubljov.

