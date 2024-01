V Melbourne jde do boje sedm Čechů. Nosková v derby s Bouzkovou, šlágr Garciaové s Ósakaovou

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Australian Open budou pokračovat utkání prvního kola a do pondělního programu zasáhne sedm českých zástupců, kteří se pokusí v další fázi doplnit Barboru Krejčíkovou, Brendu Fruhvirtovou a Tomáše Macháče. V Melbourne Parku se o postup poperou Linda Nosková v derby s Marií Bouzkovou, Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Linda Fruhvirtová, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Šlágr bude patřit Caroline Garciaové a vracející se dvojnásobné šampionce Naomi Ósakaové.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 15. 1.

Češi v akci

Vondroušová (7-ČR) - Jastremská (Ukr.) | John Cain Arena (01:00 SEČ)

Nosková (ČR) - Bouzková (31-ČR) | Court 3 (01:00 SEČ)

Kopřiva (ČR) - Korda (29-USA) | Court 17 (01:00 SEČ)

Menšík (ČR) - Shapovalov (Kan.) | Court 7 (04:00 SEČ)

Siniaková (ČR) - Cristianová (Rum.) | Court 5 (04:30 SEČ)

L. Fruhvirtová (ČR) - Haddadová Maiaová (10-Braz.) | Kia Arena (06:30 SEČ)



Šlágr dne

Garciaová (16-Fr.) - Ósakaová (Jap.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)



Čtyři Češi na úvod programu

Markéta Vondroušová zahájí pondělní program na třetím největším dvorci. Nasazená sedmička a jedna z největších českých nadějí bude v John Cain Areně čelit kvalifikantce a bývalé světové jednadvacítce Dajaně Jastremské, která se už několik let ohromně trápí. Česká jednička a úřadující wimbledonská šampionka tak do utkání vstoupí jako jasná favoritka.

Hned na úvod hracího plánu dojde také na derby mezi Lindou Noskovou a nasazenou Marií Bouzkovou. Nosková stejně jako loni vstoupila do sezony parádním výsledkem na jedné z prestižních generálek, Bouzková má za sebou čtvrtfinále v Aucklandu a druhé kolo v Hobartu. Obě se pokusí napravit loňské zaváhání hned v úvodním zápase v tomto dějišti. Pro Noskovou se bude jednat o premiéru v hlavní soutěži Australian Open, oba předchozí souboje v roce 2022 na Livesport Prague Open i na US Open vyhrála Bouzková.

V jednu hodinu ráno našeho času nastoupí také Vít Kopřiva, který na devátý pokus zvládl kvalifikační boje na grandslamech a čeká ho tak velká premiéra. Ve svém prvním zápase hlavní soutěže na podnicích velké čtyřky vyzve nasazeného Sebastiana Kordu. Američan s českými kořeny se představil na jedné z posledních generálek v Adelaide a v semifinále schytal výprask od pozdějšího šampiona Jiřího Lehečky.



První kolo čeká také Menšíka, Siniakovou a Fruhvirtovou

Odpoledne australského času půjde do akce Jakub Menšík. Osmnáctiletý Čech debutoval na dospělých grandslamech na nedávném US Open a zazářil postupem z kvalifikace až do třetího kola. Tříkolovým sítem prošel také v Melbourne Parku, kde si předloni zahrál finále juniorky. Do prvního kola vyfasoval trápící se bývalou světovou desítku Denise Shapovalova, který momentálně figuruje až ve druhé stovce.

O druhé kolo se bude rvát také Kateřina Siniaková. Bývalé deblové světové jedničce se v hlavním losu Australian Open vůbec nedaří, vyhrála jen dva z 12 duelů a může vyrovnat své zdejší maximum. Do cesty se jí postaví Jaqueline Cristianová. Rumunka se nedávno vrátila do elitní stovky pořadí a letos prohrála s Xiyu Wang i Kimberly Birrellovou. Siniaková je tak celkem jasnou favoritkou.

Lindu Fruhvirtovou čeká velmi těžký a zároveň velice důležitý zápas. Osmnáctiletá Češka, která spadla na konci loňské sezony do další krize, totiž v Melbourne obhajuje osmifinálovou účast. V prvním kole narazí na nasazenou desítku Beatriz Haddadovou Maiaovou, a pokud se nevzepře papírovým předpokladům, čeká ji pád hluboko do druhé stovky světového hodnocení.



Garciaová vyzve ve šlágru Ósakaovou

Pondělní šlágr bude patřit bývalé světové čtyřce a vítězce Turnaje mistryň Caroline Garciaové a dvojnásobné šampionce Australian Open a bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové.

Japonka se na začátku letošní sezony vrátila po mateřské pauze a absolvovala svůj první turnaj od září 2022. Francouzka se po životní sezoně 2022 opět začala trápit a loni nezískala ani jeden titul. Forma obou aktérek je před tímto soubojem srovnatelná, a proto jsou i šance na postup absolutně vyrovnané. V Melbourne se potkaly také před třemi lety a Ósakaová dominovala.



Program 2. hracího dne

ROD LAVER ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Schmiedlová (SR) - Gauffová (4-USA)

2. Bergs (Belg.) - Tsitsipas (7-Řec.)

3. De Minaur (10-Austr.) - Raonic (Kan.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Garciaová (16-Fr.) - Ósakaová (Jap.)



MARGARET COURT ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Atmane (Fr.) - Medveděv (3-)

2. Pavljučenkovová (-) - Vekičová (21-Chorv.)

3. Jabeurová (6-Tun.) - Starodubcevová (Ukr.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Auger-Aliassime (27-Kan.) - Thiem (Rak.)



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Vondroušová (7-ČR) - Jastremská (Ukr.)

2. Popyrin (Austr.) - Polmans (Austr.)

3. Frechová (Pol.) - Savilleová (Austr.)

4. Jasika (Austr.) - Hurkacz (9-Pol.) / nejdříve v 09:00 SEČ



KIA ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Hunterová (Austr.) - Erraniová (It.)

2. Mannarino (20-Fr.) - Wawrinka (Švýc.)

3. A. Murray (Brit.) - Etcheverry (30-Arg.)

4. L. Fruhvirtová (ČR) - Haddadová Maiaová (10-Braz.)



COURT 3 (od 01:00 SEČ)

1. Nosková (ČR) - Bouzková (31-ČR)



COURT 5 (od 01:00 SEČ)

1. Kypson (USA) - Ruusuvuori (Fin.)

2. Ferrová (Fr.) - Kesslerová (USA)

3. Siniaková (ČR) - Cristianová (Rum.)



COURT 7 (od 01:00 SEČ)

1. Wickmayerová (Belg.) - Gračovová (Fr.)

2. Juvanová (Slovin.) - Potapovová (23-)

3. Menšík (ČR) - Shapovalov (Kan.)



COURT 17 (od 01:00 SEČ)

1. Kopřiva (ČR) - Korda (29-USA)

