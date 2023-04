V Monte Carlu začali vítězně bývalý šampion Wawrinka či Thiem. Murray uhrál jen čtyři gamy

Stan Wawrinka se loni na začátku jara vracel po roční pauze zaviněné dvěma operacemi levé nohy. Nyní se bývalý třetí hráč světa se po 12 měsících snažení vrátil do Top 100 a v polovině března se odhlásil z Miami a Estorilu, aby se dostatečně připravil na velké antukové turnaje.



Dnes úspěšně vstoupil do prvního z nich. V Monte Carlu, kde před devíti lety získal svůj jediný titul na turnajích Masters 1000, trojnásobný grandslamový vítěz udolal po využití až šestého mečbolu 5-7 6-3 6-4 Nizozemce Tallona Griekspoora.



"Bylo nesmírně důležité zůstat v klidu. V úvodním kole musíte najít svou hru, první zápas na antuce není nikdy jednoduchý. Jsem moc rád, že jsem to zvládl, bylo důležité bojovat až do konce" uvedl v 38 letech nejstarší hráč turnaje Wawrinka, jenž se do hlavní soutěže dostal díky divoké kartě.



Ve druhém kole se bývalá světová trojka a aktuálně 88. hráč světa utká se světovou desítkou Taylorem Fritzem z USA (h2h 2-0). Wawrinka se pokusí navázat na poslední tři akce, na nichž vyhrál vždy minimálně dva zápasy.







Poprvé od května 2021 (Řím) a následné sérii pěti nezdarů vyhrál zápas na podniku Masters 1000 Dominic Thiem. Rakouský tenista porazil snadno 6-1 6-4 francouzského veterána Richarda Gasqueta, s nímž neprohrál už šest setů v řadě, a vzájemnou bilanci otočil z 0-2 na 3-2.



"Na začátku jsem hrál opravdu dobře. Bylo dobré, že jsem ho brzy brejknul. S výkonem jsem spokojený. Richard má formu, letos už vyhrál turnaj. Je to s ním vždy těžké, ale zároveň příjemné hrát. Má hezkou hru a je to tenisová legenda," řekl Thiem, který minulý týden v Estorilu poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy po sobě a postoupil do čtvrtfinále.



"Je důležité hrát více zápasů. A tu možnost dostanete jen tehdy, pokud vyhrajete. Takže minulý týden pro mě byl dobrým krokem kupředu. A teď je příjemné vyhrát první zápas také tady," dodal bývalý vítěz US Open. Ve druhém kole 29letý Rakušan vyzve o deset let mladšího Dána Holgera Runeho (h2h 0-0).







Matteo Berrettini vstoupil do antukového jara hladkou výhrou 6-4 6-2 nad Maximem Cressym, který se v poslední době trápí se servisem a dnes spáchal 14 dvojchyb. O překonání svého maxima v Monaku, kde prohrál oba předchozí zápasy, bude italský tenista světa usilovat proti Argentinci Franciscu Cerúndolovi, který vyřadil jedenáctého nasazeného Brita Camerona Norrieho.



Trápící se Diego Schwartzman přehrál 6-4 6-2 Belgičana Davida Goffina, s nímž přerušil sérii čtyř porážek a vzájemnou bilanci upravil na 2-5. O teprve pátou letošní výhru a první vítěznou minisérii od US Open bude zkušený Argentinec bojovat proti ve formě hrajícímu Italovi Janniku Sinnerovi (H2H 0-1).



Roberto Bautista ve večerní bitvě udolal až po odvrácení mečbolu a téměř třech hodinách boje 5-7 7-6(10) 6-1 srbského lucky losera Filipa Krajinoviče a připsal si teprve druhou výhru z posledních devíti zápasů. Ve druhém kole 34letý Španěl čeká na vítěze duelu Zverev-Bublik



Andy Murray v Monte Carlu nezvládl svůj první letošní zápas na antuce, na které se představil teprve potřetí od French Open 2017. Zkušený Brit prohrál jednoznačně 1-6 3-6 s Australanem Alexem de Minaurem, který vyhrál i třetí vzájemný zápas.







Po absenci v Indian Wells a v Miami čeká první turnaj Masters v roce 2023 světovou jedničku Novaka Djokoviče. Letos bude prvním soupeřem srbského šampiona z let 2013 a 2015 hráč druhé světové stovky Ivan Gachov, jenž po postupu z kvalifikace překvapivě porazil v prvním kole o sto míst lépe postaveného Američana Mackenzieho McDonalda.



Na prvním letošním turnaji série Masters na antuce nestartují kvůli zranění španělské hvězdy - jedenáctinásobný šampion Rafael Nadal ani druhý muž žebříčku Carlos Alcaraz.





• ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO •

Monako, antuka, 6,228.295 eur

pondělní výsledky (10. 04. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • F. Cerúndolo (Arg.) - Norrie (11-Brit.) 6-3 6-4 De Minaur (14-Austr.) - Murray (Brit.) 6-1 6-3 Wawrinka (Švýc.) - Griekspoor (Niz.) 5-7 6-3 6-4 Thiem (Rak.) - Gasquet (Fr.) 6-1 6-4 Schwartzman (Arg.) - Goffin (Belg.) 6-4 6-2 Berrettini (It.) - Cressy (USA) 6-4 6-2 Bautista (Šp.) - Krajinovič (Srb.) 5-7 7-6(10) 6-1 Van de Zandschulp (Niz.) - Fucsovics (Maď.) 3-6 7-6(2) 6-1 Bonzi (Fr.) - Zapata (Šp.) 6-1 7-5 Struff (Něm.) - Ramos (Šp.) 6-4 6-3 Draper (Brit.) - Báez (Arg.) 6-3 7-5 Popyrin (Austr.) - Lajovič (Srb.) 7-6(1) 6-3 Gachov (Rus.) - McDonald (USA) 7-6(6) 2-6 6-3