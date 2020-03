V Monterrey do sebe všechno zapadlo, libovala si Bouzková

"Asi ze mě měli legraci, ale to je v pohodě," uvedla Bouzková pobaveně v rozhovoru pro WTA. "Ráda říkám něco zábavného v jazyku, kterému lidi rozumí, aby se zasmáli. Často, když mluvím se Španělkou Sarou Sorribesovou, tak improvizuju a vymýšlím slova, třeba řeknu anglické se španělskou intonací," líčila.

Mexické publikum si získala už v minulosti a při zápasech v Monterrey měla skoro domácí prostředí. I proto byla po semifinálové výhře nad Britkou Johannou Kontaovou dojatá k slzám. "Cítila jsem od obecenstva velkou podporu," řekla. Zároveň byla nadšená z premiérového postupu do finále turnaje WTA. "To bylo skvělé. Když jsem vyrůstala, sledovala jsem turnaje WTA a teď jsem to sama dokázala."

V boji o titul potrápila Svitolinovou. S favorizovanou Ukrajinkou prohrála až ve třech setech a po třech hodinách. "Finále mi hodně dalo. Zpočátku nebylo snadné se koncentrovat, protože pro mě bylo všechno nové, ale nakonec z toho byla skvělá show."

Bouzková uspěla v Monterrey poté, co na úvod sezony nemohla přejít na turnajích WTA první kolo. V Brisbane sice zvládla kvalifikaci, ale v hlavní soutěži nestačila na Madison Keysovou. Neuspěla ani v Hobartu. Na Australian Open jí vystavila stop Japonka Naomi Ósakaová a první kolo pro ni bylo konečnou i v Acapulku.

Stále usměvavá pražská rodačka přesto neztrácela víru. "Měla jsem pár těžkých losů. Nedokázala jsem ty zápasy vyhrát, ale vzala jsem si z nich pozitiva a pracovala na tom, co můžu zlepšit. Dál jsem tvrdě pracovala a myslím, že v Monterrey do sebe všechno zapadlo," řekla nově 47. hráčka světa.

Většina tenistek, když mluví o svých cílech, zdůrazňuje, že chce zůstat hlavně zdravá. Bouzková se podělila o rady svých rodičů jak toho dosáhnout. "Máma mi pořád posílá vzkazy, abych si myla ruce a nekousala si nehty," řekla vítězka juniorky na US Open 2014.

Z Monterrey se přesunula do Guadalajary a na letišti na zemi viděla svůj portrét. "Ohromující," řekla. Je jasné, že na turnaji tzv. 125 Series WTA, v kterém by měla příští týden obhajovat loňské finále, bude mít zase velkou diváckou podporu. "Ještě jsem ani netrénovala a už se tady cítím jako doma," řekla Bouzková.