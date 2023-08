V nominaci na finálový turnaj Davis Cupu jsou Lehečka, Macháč, Pavlásek a Menšík

Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek a Jakub Menšík jsou ve čtyřčlenné nominaci na zářijový finálový turnaj Davisova poháru. Kapitán Jaroslav Navrátil to oznámil v nahrávce pro média. Český tým se ve skupině C ve Valencii utká s domácím Španělskem, Srbskem a Jižní Koreou.

V nominaci opět chybí Jiří Veselý, který vynechal únorovou kvalifikaci v Portugalsku kvůli zranění. Hrát se bude od 12. do 17. září.

Ve výběru Španělů figuruje i současná světová jednička Carlos Alcaraz. Dalšími nominovanými jsou Alejandro Davidovich, Roberto Bautista a Marcel Granollers. Srbové oznámili pět jmen včetně vítěze rekordních 23 grandslamů Novaka Djokoviče, kterého doplňují Laslo Djere, Miomir Kecmanovič, Dušan Lajovič a Hamad Medjedovič. Korejský výběr tvoří Kwon Sun-u, Hong Sonk-čan, Čchong Jun-song, Nam Či-song a Song Min-kjo.

Oproti kvalifikaci z českého týmu vypadl Vít Kopřiva. "Bude chybět, protože se bude hrát na tvrdém povrchu a bude to v hale. Jakub Menšík je náš příslib i do budoucna, proto jsme vybrali jeho," řekl Navrátil.

Češi by se měli opět opírat o čtvrtfinalistu Australian Open Lehečku, který v kvalifikaci v Portugalsku získal dva ze tří bodů. Další přidal Macháč. "Jirka Lehečka podává stabilní výkony, posunul se na 33. místo na světě, což je v letošní sezoně velký vzestup jeho formy. Budu rád, když mu forma vydrží po US Open," uvedl Navrátil.

"Tomáš Macháč byl malinko zraněný, vypadl na tři týdny z turnajů. Vrátil se a potrénoval. Doufám, že uhraje něco na turnaji v Polsku a bude mít šanci se porvat o hlavní soutěž na US Open," doplnil český kapitán.

Zatímco s účastí dvacetiletého Alcaraze na Davis Cupu počítal, je podle něj možné, že za Srbsko nenastoupí další hvězda Djokovič. "Budu mu přát, aby vyhrál US Open a udělal další grandslamový titul. Kdyby uspěl, možná by odpočíval, připravoval se na podzim a na Masters a do Valencie by nemusel dorazit. Ale to je jenom moje přání," přemítal Navrátil.

Češi se probojovali na finálový turnaj po dvou letech, poté co v únorové kvalifikaci v Portugalsku zvítězili 3:1. V soutěži se pokusí vylepšit výsledek z předloňského roku, kdy ve skupině v Innsbrucku nestačili na Velkou Británii a Francii. V letech 2012 a 2013 Davis Cup ještě v odlišném formátu ovládli.

Souboje ve skupině se budou hrát na dva vítězné zápasy, po dvou dvouhrách případně rozhodne čtyřhra. Do vyřazovací fáze postoupí dva nejlepší celky tabulky. Davisův pohár pak vyvrcholí na konci listopadu v jiném španělském městě Málaze.