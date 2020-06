V poledne začal prodej vstupenek na česko-slovenské derby

Koupit už je možné vstupenky na pražské utkání daviscupových týmů, cena je sto korun za den a v podvečer byla více než polovina míst na sobotu i na neděli vyprodána. Na oba dny zbývají místa na tribuně podél boční lajny.

"Předpokládáme, že v sobotu i neděli bude na odvetu jarního dramatického daviscupového boje vyprodáno," uvedl v tiskové zprávě David Trunda, ředitel TK Sparta Praha. Čeští muži letos začátkem března v prvním vzájemném daviscupovém střetnutí slavili v Bratislavě nad Slovenskem výhru 3-1.

Na utkání fedcupových družstev na Slovensku bude lístek stát čtyři eura (cca 106 korun) a předprodej teprve začne.

Hrát se bude na čtyřech místech. V pražské Stromovce na Spartě bude bojovat daviscupový tým a ještě ženský výběr do 23 let. Střetnutí kategorií do 14 a 18 let bude hostit areál Oáza Říčany. V bratislavském Národním tenisovém centru se vedle fedcupového týmu představí i muži do 23 let. Družstva do 16 let se utkají v areálu Slavia STU Bratislava. Pouze souboj fedcupových týmů se bude hrát na tvrdém povrchu, všechny ostatní zápasy budou na antuce.

Střetnutí všech kategorií nabídnou v sobotu i neděli vždy dvě dvouhry. Hrát se bude na dva vítězné sety. Pokud závěrečná sada dojde do stavu 6-6, rozhodne super tie-break. Čtyřhra, která je na programu za případného vyrovnaného stavu 2-2, se bude hrát rovněž na dva vítězné sety, ale rozhodující sada bude rovnou super tie-breakem.

Sobotní i nedělní program daviscupových celků odstartuje v 10:30, fedcupové týmy v Bratislavě nastoupí vždy ve 14 hodin. Kapitáni své nominace zveřejní 29. června. Zápasy bude vysílat Česká i Slovenská televize.

Česko-slovenský duel je další z akcí na rozehrání po koronavirové pauze před obnovením mezinárodních okruhů WTA, ATP a ITF, na které by se tenisté měli vrátit v srpnu. "Zápasy budou pro všechny skvělou přípravou na přechod do turnajového režimu," uvedl prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.