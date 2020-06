V příštím týdnu se bude hrát u Máchova jezera. Turnaj láká na Siniakovou, Krejčíkovou či Rosola

Na turnaji ve Starých Splavech v areálu u Máchova jezera se v příštím týdnu představí nespočet českých hvězd. Akce s názvem Mácha Lake Open by Crystalex O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta láká na deblové grandslamové šampionky Kateřinu Siniakovou a Barboru Krejčíkovou či Lukáše Rosola. Fanoušci budou mít do areálu přístup, závěrečné boje bude vysílat stanice O2 TV Tenis.