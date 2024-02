Valentová druhým týdnem po sobě ovládla podnik ITF v Monastiru. Letos stále neztratila jediný set

Tereza Valentová (17) si před týdnem na akci W15 v Monastiru zahrála své premiérové finále na profesionální tour a po týdnu v tuniském městě kralovala na podniku stejné kategorie znovu. Talentovaná česká teenagerka deklasovala ve finálovém souboji 6:2, 6:1 francouzskou kvalifikantku Audrie Albieovou (29) a i 10. zápas v probíhající sezoně vyhrála bez ztráty setu.

Valentová – Albieová 6:2, 6:1

Tereza Valentová se možná definitivně rozhodne působit už jenom mezi profesionálkami. Letošní vstup na dospělé turnaje má totiž naprosto bezchybný. V aktuálním roce vyhrála všech 10 zápasů, a dokonce neztratila jediný set. Parádní vítěznou sérii předvedla na akcích W15 v Monastiru.

V tuniském městě se před týdnem probojovala do svého prvního profesionálního finále a jasně v něm přehrála Yufei Ren z Číny. Souboj o titul zvládla i proti francouzské kvalifikantce Audrie Albieové. O 12 let starší soupeřce povolila pouhé tři gamy a po hodině a čtvrt ji porazila. Obě aktérky si vypracovaly sedm brejkbolů, Valentová jich proměnila pět a Albieová jen jeden.

Úřadující finalistka juniorského US Open, která před týdnem kralovala v Monastiru i ve čtyřhře, si tak zajistila další posun ve světovém pořadí. Znovu po sedmi dnech zapíše do žebříčku 15 bodů a měla by se vyhoupnout o zhruba 60 míst k 560. pozici.

Výsledky turnaje W15 v Monastiru