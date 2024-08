Ve třetím kole US Open jsou všichni tři Češi. Macháč smetl Kordu, Menšík odvrátil mečboly a poprvé utekl z 0:2

US OPEN - Přes první dvě kola na US Open ve dvouhře mužů prošli všichni tři čeští zástupci. Na Jiřího Lehečku (22) ve čtvrtek navázali také Tomáš Macháč (23), který si vyšlápl na nasazeného Američana Sebastiana Kordu (24) a potřetí v sezoně i v kariéře postoupil do třetího kola grandslamu, a Jakub Menšík (18). Ten odvrátil dva mečboly Australana Tristana Schoolkatea (23) a poprvé vyhrál zápas, v němž prohrával už 0:2 na sety.

Macháč – Korda 6:4, 6:2, 6:4

Třiadvacetiletý Tomáš Macháč zatím pokračuje na betonových dvorcích v New Yorku bez ztráty setu a postoupil do 3. kola na třetím letošním grandslamu. Do této fáze se dostal i na Australian Open a Roland Garros. Duel proti o rok staršímu Sebastianu Kordovi vyhrál za dvě hodiny a pět minut.

Rodák z Berouna přišel v utkání jako první o servis, od stavu 2:4 ale vyhrál čtyři hry po sobě a získal první set. Na začátku druhé sady vybojoval český tenista brzký brejk a Korda si vzal za stavu 1:2 pauzu na ošetření ruky. Pauza mu nepomohla a přišel i o druhý set.

Short shorts and big dreams



Tomas Machac draws Korda's brilliant summer to a close in straight sets! pic.twitter.com/hNTxd8oNXc — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2024

Ve třetí sadě ještě syn vítěze Australian Open z roku 1998 Petra Kordy zabojoval. Prolomil Macháčovo podání a ujal se vedení 3:0, ale znovu si nechal ošetřit pravou ruku. Macháč poté vývoj zvrátil. Od stavu 1:4 vyhrál zbývajících pět her a mohl slavit postup.

"Jsem rád, jak jsem dnes od začátku do konce hrál. Sebastian je vynikající hráč, šestnáctý na světě a má svůj vlastní styl tenisu. Hraje velice dobře. O to víc jsem rád, že jsem porazil takhle dobrého hráče," řekl novinářům Macháč.

O premiéru mezi šestnáctkou nejlepších na jednom ze čtyř majorů si zahraje s bývalou světovou sedmičkou Davidem Goffinem (H2H 1:0), kterému letos ve Wimbledonu utekl z 0:2 na sety. Zkušený Belgičan si ve druhém kole poradil 6:7, 6:3, 6:3, 7:6 s Francouzem Adrianem Mannarinem a překonal nejlepší letošní výsledek na majorech.

Schoolkate – Menšík 7:6, 6:2, 2:6, 6:7, 6:7

Jakub Menšík udolal po odvrácení dvou mečbolů a až 4 hodinách a 14 minutách boje 6:7, 2:6, 6:2, 7:6, 7:6 Australana Tristana Schoolkatea, poprvé v kariéře otočil nepříznivý vývoj z 0:2 na sety a postupem do 3. kola obhájil výsledek z loňské grandslamové premiéry.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse Menšík ve Flushing Meadows navázal na cenný skalp nasazeného Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea a napodobil krajana Jiřího Lehečku, který o den dříve otočil ze stavu 0:2 utkání 2. kola s Američanem Mitchellem Kruegerem. Proti 193. hráči světa Schoolkateovi mu pomohlo 63 vítězných míčů a 27 es.

"Jsem rád, že jsem to dnes zvládl. Byla to zatím asi moje největší tenisová výzva. Těší mě, že jsem to po dvou nevydařených setech zvládl a sebral všechny síly. V průběhu dalších tří setů jsem se snažil jenom hrát a věřil jsem až do konce. Jak jsem dříve řekl, narozeniny chci slavit vždycky už jen v New Yorku a už se to blíží," řekl novinářům Menšík.

Menšík, který 19. narozeniny oslaví v neděli, neměl dobrý vstup do utkání. Ztratil hned první dva servisy, a přestože v závěru úvodního setu srovnal, v tie-breaku prohrál 4:7. Také ve druhé sadě se českému hráči nedařilo držet podání. Přišel o něj třikrát a Schoolkate startující na divokou kartu se ujal vedení 2:0.

Poté ale prostějovský tenista zrealizoval vydařený obrat. Po zhruba desetiminutové přestávce utekl na začátku třetího setu do vedení 4:0 a snížil. Ve čtvrté sadě smazal ztrátu 1:3, v desátém gamu odvrátil na servisu dva mečboly a vynutil si zkrácenou hru, v níž uspěl 7:5.

V rozhodujícím pátém setu sice Menšík jako první přišel o servis a prohrával 1:2, ihned ale manko brejku smazal a vyrovnaný duel poté dospěl do super tie-breaku. V něm český hráč utekl čtyřmi míčky po sobě do vedení 5:1 a o chvíli později využil za stavu 9:3 hned první mečbol.

Statistiky zápasu Tristan Schoolkate – Jakub Menšík (@ Livesport)

O první osmifinále na majorech se Menšík utká s Portugalcem Nunem Borgesem (H2H 0:0).

Macháč a Menšík tak udrželi stoprocentní úspěšnost tria českých singlistů. Už ve středu postoupil do 3. kola také Jiří Lehečka, který udolal v pěti setech Mitchella Kruegera a navázal na předchozí obrat proti Mártonu Fucsovicsovi.

Výsledky US Open ve dvouhře mužů