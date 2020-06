Vekičová: Muži by měli hrát na tři vítězné sety až od čtvrtfinále

Donna Vekičová by uvítala, kdyby muži na grandslamech hráli na tři vítězné sety až od čtvrtfinále, kdy podle ní turnaj teprve začíná být opravdu zajímavý. Členka hráčské rady WTA je zastánkyní spojení mužského a ženského tenisu pod jednu organizaci, což by podle ní mohlo pomoci k rovným odměnám na turnajích, za které bojuje.

"Situace ohledně prize money mě stále trápí. Jakožto členka hráčské rady vím, že se o tom hodně mluví. Pokud se ATP a WTA opravdu spojí, pak to bude správný krok, který by pomohl k rovným odměnám na turnajích. Jenže pak tu máme muže, kteří pořád mluví o tom, že na grandslamech hrají na tři vítězné sety, tak proč bychom měly mít stejné odměny jako oni," uvedla Vekičová.

"Nikdo ale nechce, abyste všichni hráli na tři vítězné sety," zasmála se. "Myslím to tak, že je v pořádku, pokud například finále mezi Rogerem a Rafou ve Wimbledonu rozhodne až pátý set, ale nemusí to být i v úvodních kolech. Myslím si, že by muži na tři vítězné sety měli hrát až od čtvrtfinále, kdy turnaj opravdu začíná být zajímavý," dodala.

Svůj postoj k pětisetovým bitvám vysvětlila na příkladu ze své vlastní zkušenosti. Na loňském US Open musela na svůj první zápas čekat skoro 11 hodin. "Program začínal v 11:00 a já se na kurt dostala až kolem desáté večer, protože přede mnou se hrála dvě mužská utkání a obě rozhodl až pátý set. Šílela jsem. Každý říká, že právě pětiseťáky jsou nenahraditelné, co se atmosféry týče, já o tom přesvědčená nejsem."