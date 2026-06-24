Veliká škoda pro Bejlek. Z Eastbourne kvůli zranění odstoupila, stihne Wimbledon?
Tři výhry, devět porážek. To byla bilance Bejlek od zmiňované vítězné jízdy v Abú Zabí až po turnaj v Eastbourne. Za tuto dobu nevyhrála levou rukou hrající Češka dva zápasy po sobě. Zlomit to mohla právě v Anglii, proti se však postavily zdravotní problémy s loktem.
Přes tři hodiny bojovala znojemská rodačka v prvním kole s Němkou Siegemundovou, když nakonec zvítězila po setech 3:6, 7:6, 7:6. Její další vyzyvatelkou měla být turecká soupeřka Zeynep Sönmezová, krátce před utkáním však dvacetiletá česká naděje ze zápasu odstoupila.
Bližší podrobnosti o jejím zranění zatím nejsou k dispozici, otázkou tak zůstává, jak to bude s jejím případným startem na slavném Wimbledonu, který začíná v pondělí.
Obdivovatelka Petry Kvitové a Rafaela Nadala si zatím hlavní soutěž v All England Clubu nikdy nezahrála. Třikrát hrála kvalifikaci, pokaždé skončila hned na úvodní soupeřce. V současné době patří Bejlek v žebříčku 45. příčka, jejím maximem je 34. pozice z dubna letošního roku.
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