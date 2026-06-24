Veliká škoda pro Bejlek. Z Eastbourne kvůli zranění odstoupila, stihne Wimbledon?

DNES, 16:10
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Od senzačního únorového tažení za titulem v Abú Zabí marně hledala Sára Bejlek ztracenou formu. Náznak možného zlepšení přinesl její úvodní duel na probíhajícím turnaji v Eastbourne, když v prvním kole přehrála zkušenou Němku Lauru Siegemundovou. Stopku však mladé Češce vystavilo zranění levého lokte.
Profily hráčů
Bejlek Sara
Sára Bejlek kvůli zdravotním problémům odstoupila (© KELLY DEFINA / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Tři výhry, devět porážek. To byla bilance Bejlek od zmiňované vítězné jízdy v Abú Zabí až po turnaj v Eastbourne. Za tuto dobu nevyhrála levou rukou hrající Češka dva zápasy po sobě. Zlomit to mohla právě v Anglii, proti se však postavily zdravotní problémy s loktem.

Přes tři hodiny bojovala znojemská rodačka v prvním kole s Němkou Siegemundovou, když nakonec zvítězila po setech 3:6, 7:6, 7:6. Její další vyzyvatelkou měla být turecká soupeřka Zeynep Sönmezová, krátce před utkáním však dvacetiletá česká naděje ze zápasu odstoupila.

Bližší podrobnosti o jejím zranění zatím nejsou k dispozici, otázkou tak zůstává, jak to bude s jejím případným startem na slavném Wimbledonu, který začíná v pondělí.

Obdivovatelka Petry Kvitové a Rafaela Nadala si zatím hlavní soutěž v All England Clubu nikdy nezahrála. Třikrát hrála kvalifikaci, pokaždé skončila hned na úvodní soupeřce. V současné době patří Bejlek v žebříčku 45. příčka, jejím maximem je 34. pozice z dubna letošního roku.

Wimbledon: Los, program, česká účast a všechny důležité informace

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

3
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Dobry-den
24.06.2026 16:35
To se dalo čekat. Snad je to jen prevence před GS, ale pochybuju...
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tommr
24.06.2026 16:31
Sára navazuje na dlouhou řadu českých skleněnek (Muchová, Vondroušová, Krejčíková ...). Vzhledem k tomu že jí zranění trápí ještě jako velmi mladou hráčku tak se dá čekat že své "vzory" v tomto ohledu ještě trumfne ...
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misa
24.06.2026 16:35
Hraje tenis, který nezvládá její tělo školačky.
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