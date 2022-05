Velká výzva, řekl Nadal před čtvrtfinále s Djokovičem na Roland Garros

Za velkou výzvu označil španělský tenista Rafael Nadal úterní čtvrtfinále na Roland Garros, v němž vyzve světovou jedničku a úřadujícího šampiona Novaka Djokoviče. Třináctinásobný šampion French Open a držitel rekordních 21 grandslamových titulů se pokusí srbskému soupeři oplatit v 59. vzájemném souboji loňskou semifinálovou porážku z Paříže. Zároveň si je ale vědom svých aktuálních limitů a uznal, že každý zápas na oblíbeném antukovém turnaji hraje, jako by zde byl jeho poslední.

"Nevím na sto procent, co na něj (Djokoviče) bude platit. V poslední době jsme proti sobě žádný zápas nehráli. Naposledy jsme se střetli vloni právě tady. Poslední tři měsíce jsem takový zápas nesehrál, takže to pro mě bude velká výzva," citovala Nadala agentura Reuters.

Třináctinásobný šampion Roland Garros, který v pátek oslaví 36. narozeniny, postoupil do čtvrtfinále po pětisetové bitvě s devátým nasazeným Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady. Na grandslamovém turnaji v Paříži prohrál od roku 2005 jen tři zápasy, tím posledním byla právě loňská porážka s Djokovičem, s kterým má bilanci 28-30.

"Novak si pravděpodobně bude věřit. Vím, v jaké jsem situaci, a beru to. Budu ale bojovat," uvedl Nadal, který se v sobotu i osobně radoval na fotbalovém stadiou Stade de France z finálového vítězství Realu Madrid v Lize mistrů nad Liverpoolem (1-0).

Zatímco Djokovič před turnajem v Paříži vykazoval stoupající formu a po neúspěšném vstupu do sezony triumfoval v Římě, Nadala v italské metropoli trápily chronické potíže s nohou a vypadl již ve třetím kole s Denisem Shapovalovem. Předtím také skoro dva měsíce laboroval se zraněním žeber.

"Nemám si ale na co stěžovat, protože jsem ve čtvrtfinále Roland Garros. Před dvěma a půl týdny jsem vůbec nevěděl, zda tu budu moci startovat. Abych byl upřímný, u každého zápasu, který tu hraju, nevím, zda nebude i mým posledním na Roland Garros v kariéře. Taková je teď moje situace," prohlásil rodák z Mallorky.

Pátý hráč aktuálního žebříčku ATP se bude snažit zabojovat proti obhájci titulu Djokovičovi na hranici svých možností. "Snažím se si to co nejvíc užít a bojovat. Chci pořád žít svůj sen, hrát tenis, probojovat se do závěrečné fáze Roland Garros a hrát proti světové jedničce. Doufám, že budu mít možnost hrát na své nejvyšší úrovni, a pak se uvidí," dodal Nadal.