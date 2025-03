Verbální útoky na Šwiatekovou i její rodinu. Polská hvězda dostala zvýšenou ostrahu

Organizátoři turnaje v Miami poskytli polské tenistce Ize Šwiatekové zvýšenou ostrahu poté, co pětinásobná grandslamová šampionka čelila před pár dny verbálnímu útoku jednoho z diváků. Muž, který urážel během víkendového tréninku hráčku a její rodinu, obtěžoval bývalou světovou jedničku dříve i na sociálních sítích. Informovala o tom na svém webu BBC.

"V Miami se stalo z urážek v online prostoru obtěžování ve skutečném světě," uvedli zástupci týmu Šwiatekové. "Byl agresivní a zesměšňoval ji," doplnili. Incident nahlásili organizátorům a ti posílili kolem Šwiatekové bezpečnostní opatření. Čtyřnásobná vítězka Roland Garros dnes sehraje v Miami čtvrtfinálový duel proti Alexandře Ealaové z Filipín.



"Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Monitorujeme sítě, abychom zachytili tyto druhy problémů. Konstruktivní kritika je jedna věc, ale výhrůžky, nenávistné projevy nebo vyrušování během tréninků je věcí druhou. Něco takového nejde přehlížet," podotkli zástupci polské tenistky.



Je to druhý incident na okruhu WTA v krátké době. V únoru obtěžoval na turnaji v Dubaji jeden z fanoušků Britku Emmu Raducanuovou. Vítězka US Open z roku 2021 upozornila na jeho chování během duelu s Karolínou Muchovou. Muž byl ze zápasu vyveden a dostal poté do odvolání zákaz vstupu na akce WTA Tour.

