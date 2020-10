Verdasco v Kazachstánu porazil Duckwortha a po týdnu ho čeká odveta proti Millmanovi

V Nur-Sultanu dnes odstartovala hlavní soutěž jednoho z turnajů dodatečně doplněných do letošního kalendáře ATP výrazně ovlivněného pandemií koronaviru.



Jediným bývalým hráčem Top 10 v pavouku je Fernando Verdasco, který dnes odstartoval výhrou 6-4 7-6 nad Australanem Jamesem Duckworthem. Šestatřicetiletý Španěl sice ve druhém setu neudržel výhodu brejku a za stavu 4-5 musel odvracet dva setboly, ale sadu nakonec v tie-breaku získal a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0.



Verdasco, který měl v srpnu pozitivní test na Covid-19 a kvůli problémům s výsledky testů na koronavirus přišel o French Open, si tak po restartu sezony připsal teprve druhou výhru.



O první čtvrtfinále od lednového Dauhá si aktuálně 61. hráč světa Verdasco zahraje se čtvrtým nasazeným Australanem Johnem Millmanem (h2h 1-1), kterému bude mít možnost oplatit jen týden starou porážku z Kolína nad Rýnem.



V metropoli Kazachstánu startuje také jako jediný český zástupce Jiří Veselý, který se v prvním kole utká v úterý s pátým nasazeným Američanem Tennysem Sandgrenem (h2h 1-0). Nejvýše nasazeným je 27. hráč světa Francouz Benoit Paire, který měl v prvním kole volný los a čeká na vítěze duelu Delbonis-Kukuškin.



Svého soupeře pro boj o čtvrtfinále už zná druhý nasazený Srb Miomir Kecmanovič, kterého vyzve o rok starší Frances Tiafoe (h2h 1-1). Dvaadvacetiletý Američan dnes do soutěže vstoupil výhrou 6-3 6-2 nad Francouzem Corentinem Moutetem, kterému oplatil dva týdny starou porážku z antuky na Sardinii.



"Dnes jsem hrál opravdu dobře. Od začátku jsem hrál intenzivně a jsem moc spokojený s předvedeným výkonem," pochvaloval si Tiafoe, jenž bodoval hlavně v krátkých výměnách do pěti úderů (44-25).



"Miomir je jedním z mých nejlepších kamarádů na okruhu. Je jen o rok mladší než já a už jsme spolu odehráli pár dobrých zápasů. Hraje dobře, je teď na svém žebříčkovém maximu a já se šplhám zpátky nahoru. Bude to dobrý zápas," uvedl bývalý 29. tenista světa Tiafoe směrem ke svému příštímu utkání.



Po přežití mečbolu zvítězil Australan Jordan Thompson, jenž ve večerním duelu udolal 5-7 7-6 6-2 Brita Camerona Norrieho a přerušil sérii čtyř porážek.

• ATP 250 NUR-SULTAN •

Kazachstán, tv. povrch, 337.000 dolarů

pondělní výsledky (26. 10. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Paul (7-USA) - Travaglia (It.) 7-6(2) 6-3 Thompson (8-Austr.) - Norrie (Brit.) 5-7 7-6(6) 6-2 Verdasco (Šp.) - Duckworth (Austr.) 6-4 7-6(5) Tiafoe (USA) - Moutet (Fr.) 6-3 6-2 Albot (Mold.) - Popko (Kaz.) 4-6 6-4 6-4