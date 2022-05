Veselého na posledních turnajích limitovalo zranění stehna, Roland Garros prý snad stihne

"Stehno je na tom v tuhle chvíli tak, že bych snad mohl ve čtvrtek začít trénovat. Věřím, že už bude vše dobré a Paříž stihnu bez limitů," řekl Veselý po dnešní tiskové konferenci k challengeru UniCredit Czech Open v Prostějově.

Bolesti se u daviscupového reprezentanta ozvaly už během dubnového turnaje v Marbelle. Následně Veselého limitovaly v Marrákeši, Estorilu a Madridu, kde vypadl vždy po úvodním zápase. "Bolelo to posledních šest týdnů. Estoril a Madrid jsem sice odehrál, ale věděl jsem, že dál nemůžu. Hrát na takové úrovni z místa se nedá. Musel jsem to znovu zastavit, rozseknout a říct si, že se vrátím, až bude noha zdravá," uvedl Veselý.

Vyšetření odhalila naprasklý sval a zřejmě i úpon. "Tato zranění potřebují čas a hlavně klid. Sice jsem tomu teď nějaký čas věnoval, ale bohužel byl potřeba delší. Jsem rád, že jsem to opět zastavil, snad ne úplně pozdě," řekl vítěz dvou turnajů ATP. Rekonvalescenci se snaží urychlovat lasery, elektroléčbou a chodí pravidelně na ultrazvuk.

Lituje, že ho zranění zabrzdilo v nadějně rozjeté sezoně. V únoru se Veselý probojoval do finále v Dubaji, kde na tvrdém povrchu vyřadil i světovou jedničku Novaka Djokoviče. I přes finálovou prohru se sedmým hráčem žebříčku Andrejem Rubljovem se posunul v žebříčku ze 123. místa do osmé desítky.

"Už tehdy jsem si říkal, že chci zůstat hlavně zdravý. Přeci jen těch šancí na opravdový průlom tolik nebude, už se mi blíží třicítka. Má kariéra byla zatím taková, že jsem skoro každý rok trefil nějaký výsledek a pak dlouho čekal na další. Teď po Dubaji přišlo bohužel zranění, nedá se nic dělat. Věřím, že dokážu zachovat klidnou hlavu a snad těch výsledků ještě letos pár uhraju," prohlásil Veselý. Za první cíl si dal probojovat se do první padesátky žebříčku. Od ní ho aktuálně dělí 160 bodů.

Více než na antukové turnaje se Veselý soustředí na další část sezony a zápasy na travnatém povrchu. "Antuka byla v mládí mým silným povrchem a po Dubaji jsem věřil, že bych se na ni dokázal připravit. Bohužel jsem ji ale musel v podstatě vynechat, takže se budu snažit maximálně soustředit na trávu. Může mi pomoct nehrát tak dlouhé výměny a být agresivnější jako v Dubaji, kde se mi dařilo. Pokud se mi podaří být fyzicky připravený a budu hrát svou hru, věřím, že výsledky během roku ještě přijdou," řekl Veselý.

Před Roland Garros je kvůli zdravotním potížím z minulých týdnů opatrný. Vloni vypadl v úvodním kole a jeho maximem v Paříži je třetí kolo v roce 2017.

"Nemám žádné očekávání Asi by to ani nebylo po šesti týdnech nicnedělání správné. Síla někde musí chybět," uznal Veselý. "Na druhou stranu mám zkušenosti z dlouhých zápasů, takže věřím, že na jedno dlouhé utkání dokážu zmobilizovat síly. Otázkou je, co to potom s tělem a jaká bude regenerace. Udělám vše pro to, abych byl co nejvíc připraven a vydržel co nejvíc zápasů," dodal nejvýše postavený Čech v žebříčku ATP.