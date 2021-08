Veselý měl s rodinou autonehodu. Z vozu vyvázli s lehkými zraněními

"Na 37. kilometru dálnice ve směru na Prahu havarovalo osobní vozidlo. Řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, vzhledem k mokré vozovce dostal smyk, vyjel z dálnice a narazil do stromu. Dechová zkouška u řidiče byla negativní," získal Blesk.cz informace od policejní mluvčí Michaely Richterové.



Český deník získal informace také od mluvčího daviscupového týmu Karla Tejkala.



"Řídil Jiří Veselý a v autě byla celá jeho rodina. K nehodě došlo poryvem větru v rychlosti kolem 110 kilometrů za hodinu. Naštěstí všichni vyvázli bez vážnějších zranění," řekl Blesku Tejkal.



"Dva dospělí s lehkým zraněním a dvě děti bez zranění ke kontrole po dopravní nehodě byli převezeni do nemocnice Příbram," potvrdila Blesku mluvčí záchranářů Petra Homolová.



28letý rodák z Příbrami Veselý se oženil předloni v létě. S manželkou Denisou (25 let) mají dceru Sofii (2,5 roku) a syna Patrika (3 měsíce).



Tento týden 86. hráč světa Veselý hrál na antukovém turnaji ATP 250 v rakouském Kitzbühelu, kde ve středu prohrál 2. kolo se Slovákem Jozefem Kovalíkem. V příštím týdnu má startovat na antukovém challengeru v Liberci, na severu Čech se ale pravděpodobně nepředstaví.