Veselý na Štvanici nestačil na soupeře ze třetí stovky. Do osmifinále dnes z Čechů prošel jen Vrbenský

ATP CHALLENGER PRAHA - Jiřímu Veselému návrat na mezinárodní turnaje po více než pětiměsíční koronavirové pauze vůbec nevyšel. Nejlepší český tenista skončil na antukovém challengeru na pražské Štvanici hned po prvním zápase, v němž jasně prohrál s až 253. hráčem světa Aslanem Karacevem. Do osmifinále neprošli ani Andrew Paulson s Janem Šátralem. Mezi nejlepší šestnáctku se naopak probojoval Michael Vrbenský.

Jiří Veselý během koronavirové pauzy na českých exhibicích odehrál devět zápasů s bilancí 8-1. Návrat na mezinárodní turnaje však nejlepšímu Čechovi ve světovém hodnocení, který se v únoru po více než pěti letech radoval z prvenství na turnajích ATP, nevyšel.

Jeden z největších favoritů a čtyř zástupců elitní stovky na pražské Štvanici skončil hned po prvním zápase, v němž nestačil 3-6 4-6 na až 253. hráče světa Aslana Karaceva, se kterým prohrál i letos v lednu na challengeru v Thajsku.

Veselý, momentálně světová pětašedesátka, od začátku tahal za kratší konec a vůbec na kurtu nepůsobil jako favorit. Tempo hry naopak diktoval ruský tenista a na rozdíl od nasazené dvojky téměř nechyboval. Domácí zástupce, kterého po skončení turnaje čeká cesta do New Yorku na grandslamové US Open, se v utkání trápil hlavně po druhém podání (úspěšnost 33%) a celkem třikrát ztratil servis, přičemž recept na podání soupeře dokázal najít jen jednou.

Místo českého derby v osmifinále dojde na rusko-lotyšský souboj. Příštím protivníkem Karaceva bude Ernests Gulbis. Bývalý desátý hráč světa po téměř tříhodinovém boji zdolal 7-5 5-7 6-4 Andrewa Paulsona, 18letý Čech na challengerech startoval poprvé.

Také Jan Šátral sahal po velmi cenném skalpu a postupu do osmifinále. Český kvalifikant ale v rozhodující sadě proti Henrimu Laaksonenovi neudržel náskok brejku a s nasazenou sedmičkou nakonec prohrál 3-6 6-3 5-7.



Z domácích dnes uspěl pouze Vrbenský

Michael Vrbenský dnes přehrál 7-5 6-3 nasazeného Stevena Dieze a poprvé v kariéře porazil hráče Top 200. O vyrovnání svého maxima na challengerech si 20letý Čech zahraje s bývalou světovou šestnáctkou a turnajovou čtyřkou Philippem Kohlschreiberem.

Na prvním turnaji po více než pětiměsíční koronavirové pauze se daří hlavně českým mladíkům. Vrbenský mezi nejlepší šestnáctkou doplnil o rok mladšího Tomáše Macháče, 18letého Jiřího Lehečku a 23letého Zdeňka Koláře.

Nejvýše nasazeným hráčem a největší hvězdou je Stan Wawrinka. Sedmnáctý hráč světa, který se v příštím týdnu zúčastní i dalšího podniku na pražských Spojích, včera musel překvapivě do tří setů, ovšem souboj s Romanem Safjullinem zvládl a zítra ho čeká duel s Němcem Oscarem Ottem.