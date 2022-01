Veselý na úvod sezony prohrál, v Adelaide nestačil na Paula

Jiří Veselý loni na podzim hledal formu na challengerech a v říjnu se ve Francii dočkal i jednoho triumfu. V úvodu nové sezony se po čtyřech měsících vrátil na okruh ATP, vítězně ji ale nezačal.



V australském Adelaide 28letý rodák z Příbrami nestačil na Tommyho Paula. S Američanem, který zakončil loňský rok triumfem ve Stockholmu a ziskem prvního titulu na okruhu ATP, prohrál ve třech setech 4-6 6-4 4-6.



V rozhodující třetí sadě Veselý držel s Paulem krok až do stavu 4-5, kdy se Paul postaral o jediný brejk v setu a rozhodl. Český tenista v hlavní soutěži na okruhu ATP vyhrál naposledy v červenci na antuce v Kitzbühelu.



Už včera Veselý neuspěl ani ve čtyřhře, ve které nastoupil poprvé po boku amerického deblisty Alexe Lawsona. Před Australian Open by si měl zahrát ještě v Sydney, kde je mezi přihlášenými do kvalifikace.



Domácí Thanasi Kokkinakis ve večerním utkání porazil 6-4 6-3 zkušenějšího krajana Johna Millmana a poprvé od loňského března vyhrál zápas v hlavní soutěži turnaje ATP. Ve druhém kole 25letý Australan vyzve čtvrtého nasazeného Američana Francese Tiafoea (h2h 1-0).

• ATP 250 ADELAIDE •

Austrálie, tv. povrch, 521.000 dolarů

úterní výsledky (04. 01. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Paul (6-USA) - Veselý (ČR) 6-4 4-6 6-4 Gerasimov (Běl.) - Fucsovics (5-Maď.) 6-3 6-4 Daniel (Jap.) - Musetti (It.) 6-4 6-7(5) 6-3 Moutet (Fr.) - Rune (Dán.) 7-6(6) 6-4 J.M. Cerúndolo (Arg.) - Bolt (Austr.) 6-2 6-4 M. Ymer (Švéd.) - Bonzi (Fr.) 7-5 7-5 Kokkinakis (Austr.) - Millman (Austr.) 6-4 6-3 Mager (It.) - F. Cerúndolo (Arg.) 6-4 3-6 6-4