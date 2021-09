VIDEO: Berrettini trefil čtyři 'prasátka' v řadě

Matteo Berrettini na srpnovém turnaji Masters 1000 v Cincinnati trefil čtyři servisy v řadě, které vždy škrtly o pásku sítě. Páté podání poslal do autu, míček dostal do výměny až na šestý pokus a připsal si fiftýn. O servis ale nakonec přeci jen přišel, osmifinále s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem prohrál 4-6 5-7 a generálka na US Open pro něj skončila. Nyní na newyorském grandslamu je už ve 4. kole, v němž bude favoritem proti Němci Oscaru Ottemu.