VIDEO: Bublik bodoval pěti servisy spodem během jednoho gamu

24.05.

Keysová v semifinále smetla Samsonovovou

Světová šestnáctka Madison Keysová z USA se před Roland Garros dostává do solidní formy. Po semifinále v Madridu a čtvrtfinále na další tisícovce v Římě se prodrala dokonce do finále turnaje WTA 250 ve Štrasburku poté, co v deštěm přerušeném utkání smetla 6:1, 6:3 Rusku Ljudmilu Samsonovovou a ani se třetí soupeřkou neztratila set. O celkově 9. titul a první z evropské antuky si finalistka US Open z roku 2017 zahraje s krajankou Danielle Collinsovou, nebo Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou.