VIDEO: Humbert jako vynikající klavírista

22letý Ugo Humbert se ve světovém žebříčku ATP pohybuje kolem 30. místa a uplatnění by jistě našel i v hudební branži. Francouzský tenista ve volném čase hraje na klavír a rozhodně to není žádný amatér.



Tento týden v portugalském Estorilu, kde na podniku ATP 250 vypadl ve druhém kole se Španělem Alejandrem Davidovichem, znovu předvedl své umění. Zahrál známou skladbu od krajana Yanna Tiersena s názvem Comptine d'un autre été lapres midi, která je úvodní melodií k filmu Amélie z Montmartu.



Loni si hraním na klavír krátil také čekání na letadlo cestou z Říma do Hamburku.

Incredible tennis AND piano player



This is beautiful from @HumbertUgo



: @EstorilOpen pic.twitter.com/wXXiu1rix4 — ATP Tour (@atptour) April 30, 2021