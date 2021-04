VIDEO: Jak Nadal v Barceloně omylem 'vypustil' výměnu

Rafael Nadal a vypuštěná výměna. Že to nejde dohromady? Máte pravdu, přesto se stalo. I když omylem.

Rafael Nadal se v úvodu včerejšího semifinále na domácí antuce v Barceloně proti krajanu Pablu Carreñovi dostal do vedení 2-0 a šel podávat na potvrzení brejku.



První servis pokazil a podruhé míček poslal zřejmě těsně na lajnu. Rozhodčí chybu nezahlásili, Nadal přesto přestal hrát a otočil se v domnění, že udělal dvojchybu.



Carreño ale return vrátil zpátky do kurtu a připsal si snadný fiftýn. Zkušený Nadal si svou chybu během pár vteřin uvědomil a gestem se svému soupeři a rozhodčímu omluvil.



I když 11násobný šampion Nadal zbytečně přišel o fiftýn, servis si udržel a nakonec po hladké výhře 6-3 6-2 postoupil do finále. V něm ho dnes čeká rozjetý Řek Stefanos Tsitsipas.