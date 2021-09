Stává se, že tenisté občas míček vrátí do kurtu a nemusí ho ani zahrát přes síť. K neobvyklé situaci dochází především ve čtyřhře, občas i ve dvouhře. Ale trefit kolem sítě nízko na povrchem vítězný return, to už je spíše rarita. Včera v osmifinále US Open se to povedlo Rusu Daniilu Medveděvovi proti Britu Danielu Evansovi.