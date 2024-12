VIDEO: Úder sezony na ATP trefil Monteiro. Soupeře v Římě přeloboval tweenerem

Hlasování o nejlepší úder sezony na turnajích ATP vyhrál Thiago Monteiro. Třicetiletý Brazilec v květnu na antuce v Římě zaskočil Australana Jordana Thompsona nečekaným lobem, který zahrál v plné rychlosti mezi nohama zády k síti a pomohl si na cestě do svého jediného osmifinále na turnajích Masters 1000.

"Děkuju všem, že jste pro mě hlasovali. Upřímně nevím, jestli se mi ještě podobný úder někdy povede. Když jsem k míčku běžel, nečekal jsem, že bod vyhraju. Jen jsem to chtěl udělat pro zábavu, trefit úder a jít do další výměny. A najednou jsem slyšel, jak všichni bláznivě křičí," vzpomíná levoruký Monteiro.

"Otočil jsem se, kouknul na trenéra a říkal si 'Co se to stalo? Trefil jsem to?' Podíval jsem se na Jordana u sítě a ten se nevěřícně díval na svého kouče. Po zápase jsem zhlédl video a byl to fakt pěkný úder. Snad v příští sezony přidám nějaké další," dodal štastný Brazilec.

Bývalý 61. hráč světa Monteiro zakončil sezonu na 109. místě. Přitom měl stoprocentní bilanci s hráči TOP 10 - Carlos Alcaraz mu sice po dvou gamech vzdal, Caspera Ruuda a Stefanose Tsitsipase už však porazil po využití mečbolu.

Hear from your 2024 Shot of the Year winner, @dThiagoMonteiro pic.twitter.com/JFPJcLb0PT — Tennis TV (@TennisTV) December 9, 2024

Monteiro už podobný úder minimálně jednou zahrál. Takřka jako přes kopírák vypadala situace před šesti lety na jeho domácím challengeru v Campinas, kde i díky parádnímu tweeneru otočil čtvrtfinále s krajanem Thomazem Belluccim.