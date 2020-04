Virtuální madridský turnaj na PS4 vyhráli Murray a Bertensová

Letošní ročník Mutua Madrid Open se kvůli pandemii koronaviru v květnu konat nebude, pořadatelé tak uspořádali alespoň čtyřdenní virtuální turnaj. Mutua Madrid Open Virtual Pro se zúčastnilo celkem 16 mužů a 16 žen, kteří hráli z pohodlí vlastních domovů na konzoli PlayStation 4 ve hře Tennis World Tour.



Tenisté byli rozděleni do čtyř skupin, nejlepší dva ze skupiny prošli do vyřazovací části. V dnešním závěrečném dni byli na programu semifinále a finále.



Soutěží mužů prošel bez porážky Andy Murray. Dvaatřicetiletý Brit, který se letos na tenisové kurty vůbec nedostal kvůli zranění kyčle, na cestě do semifinále odehrál 17 gamů a 15 z nich vyhrál.



Dnes se Murray utkal nejprve s Argentincem Diegem Schwartzmanem, ten měl ale technické potíže s připojením a po několika pokusech vzdal. Ve finále Murray svedl bitvu s Belgičanem Davidem Goffinem, kterého udolal až v rozhodujícím tie-breaku.



"Nikdy jsem nečekal, že jeden ze svých titulů získám z pohodlí vlastního gauče," napsal na Facebook trojnásobný grandslamový šampion Murray.









Mezi tenistkami dominovala Kiki Bertensová. Nizozemka, která ve španělské metropoli triumfovala i loni na antukovém kurtu, dnes zdolala 7-5 Dánku Caroline Wozniackou a ve ve finále porazila 6-2 Francouzku Fionu Ferrovou.



Obě části turnaje měly shodnou dotaci 150 tisíc eur. Zúčastnění si sami vyberou, kterým hráčům v krizi prize money věnují. Pořadatelé navíc darují 50 tisíc eur na boj proti koronaviru.