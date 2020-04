Virtuální madridský turnaj se rychle zaplňuje. Zbývá už jen osm míst

Mutua Madrid Open Virtual Pro už má skoro zaplněný celkový počet 32 účastníků. V posledních deseti dnech se přihlásili antukový král Rafael Nadal, Andy Murray, Lucas Pouille, John Isner, Karen Chačanov, David Goffin, Gaël Monfils, Fabio Fognini, loňská vítězka Kiki Bertensová, Angelique Kerberová, Carla Suárezová, Fiona Ferrová, Kristina Mladenovicová, Eugenie Bouchardová, Viktoria Azarenková a Madison Keysová.

Nově přibyli Alexander Zverev, Diego Schwartzman, bývalý tenista David Ferrer, Frances Tiafoe, Elina Svitolinová, Johanna Kontaová, Belinda Bencicová a Sorana Cirsteaová.

"Je skvělé být součástí tohoto projektu. Je to skvělá příležitost, jak zase spojit tenisový svět i během této krize. Doufáme, že fanouškům dopřejeme tenisovou atmosféru i z našich domovů. Držte mi palce, ať mám dobrý los," řekl předloňský šampion Zverev.

"Velmi se na virtuální turnaj těším. Když už nemůžeme soupeřit na kurtech, tak se aspoň utkáme on-line. Nepochybuju o tom, že každá z nás o titul zabojuje, já teda určitě ano," vzkázala světová pětka Svitolinová.

"Už se nemůžu dočkat. I dříve jsem hrál videohry, tak snad jsem nezapomněl, jak na to. Už trénuju, abych byl připravený," uvedl Ferrer, jenž loni právě v Madridu ukončil svou velmi úspěšnou kariéru.

Here we go! @AlexZverev, @ElinaSvitolina, @dieschwartzman and @JohannaKonta sign up for the #MMOPEN Virtual Pro! #PlayAtHome pic.twitter.com/IZCXeYgNNX