Vítěz dvou grandslamů Hewitt byl uveden do Síně slávy

S ročním zpožděním byl Australan Lleyton Hewitt uveden do tenisové Síně slávy v americkém Newportu. Bývalý první hráč světa a vítěz dvou grandslamů si musel počkat kvůli koronavirovým opatřením, která komplikovala cestování z Austrálie do USA.

"Myslím, že jsem potřeboval ten rok navíc, abych našel správná slova," řekl Hewitt na sobotním slavnostním ceremoniálu, který se konal tradičně během turnaje ATP.

"Je to pro mě neuvěřitelná čest a díky přítomnosti mé rodiny a přátel je to ještě výjimečnější," uvedl jednačtyřicetiletý rodák z Adelaide. Do Síně slávy ho uvedli legendární krajané John Newcombe a Tony Roche.

Hewitt během kariéry vyhrál 30 turnajů ATP ve dvouhře včetně US Open 2001 a Wimbledonu 2002. Podílel se také na dvou australských vítězstvích v Davisově poháru. V roce 2001 se stal ve 20 letech nejmladší světovou jedničkou, v čele žebříčku strávil celkem 80 týdnů a dvě sezony zakončil na 1. místě. Kariéru ukončil v roce 2016.

"Měl jsem to štěstí, že jsem mohl nastupovat proti hráčům několika generací. Hrál jsem proti svým hrdinům, k nimž jsem vzhlížel, jako byli Andre Agassi a Pete Sampras. A pak proti třem nejlepším hráčům všech dob Rafaelu Nadalovi, Rogeru Federerovi a Novaku Djokovičovi," řekl Hewitt.