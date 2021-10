Vítězka US Open Raducanuová má první výhru na WTA Tour mimo grandslamy

Emma Raducanuová v září na US Open došla jako první kvalifikantka v historii ke grandslamovému triumfu. Od té doby se představila jen v Indian Wells, kde hned v úvodním vystoupení podlehla Bělorusce Sasnovičové.



První výhru od zářijového vítězného finále v New Yorku si připsala dnes na halovém turnaji v Kluži. Osmnáctiletá britská tenistka porazila na úvod Transylvania Open po dvou a půl hodinách boje 4-6 7-5 6-1 Slovinku Polonu Hercogovou.



Raducanuová po prohraném prvním setu měla problémy i v sadě druhé, když za stavů 4-4 a 5-5 musela čelit vždy jednomu brejkbolu. Oba ale zlikvidovala ziskem sedmi gamů v řadě rozhodla o vítězství. Za stavu 5-0 sice nevyužila dva mečboly při podání soupeřky, při svém servisu však byla úspěšná a navzdory využití pouhých 4 ze 17 brejkbolů zvítězila 4-6 7-5 6-1.



"Je to pro mě velké vítězství. Je to vlastně moje první výhra na okruhu WTA, z čehož mám obrovskou radost," radovala se Raducanuová, jež v rodné zemi svého otce zaznamenala první výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour v kariéře. Dosavadní vítězství totiž sbírala pouze na grandslamech ve Wimbledonu a na US Open, jež formálně součástí Tour nejsou.







"Cítím se tu jako doma," řekla v rumunštině Raducanuová. "Polona je skvělá a zkušená tenistka, takže jsem musela hodně bojovat. Ve třetím setu jsem hrála čím dál lépe a jsem moc ráda, že budu mít šanci zahrát si tu další zápas," dodala britská teenagerka.



O postup do čtvrtfinále se třetí nasazená Raducanuová utká s domácí Anou Bogdanovou (h2h 0-0).



Nasazenou jedničkou je domácí hvězda Simona Halepová. Roli turnajové dvojky plní v životní formě hrající Estonka Anett Kontaveitová, která se v případě zisku čtvrtého letošního titulu kvalifikuje na Turnaj mistryň.

• WTA 250 KLUŽ •

Rumunsko, tv. povrch / hala, 235.238 dolarů

úterní výsledky (26. 10. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Raducanuová (3-Brit.) - Hercogová (Slovin.) 4-6 7-5 6-1 Kosťuková (6-Ukr.) - Peraová (USA) 6-3 6-4 Baraová (Rum.) - Beguová (7-Rum.) 7-6(2) 0-6 6-4 Petersonová (Švéd.) - Fettová (Chorv.) 6-1 6-3 Van Uytvancková (Belg.) - Koviničová (Č. Hora) 6-4 6-4 Cristianová (Rum.) - Juvanová (Slovin.) 3-6 7-6(8) 7-6(3) Gračovová (Rus.) - Petkovicová (Něm.) 6-4 2-6 6-4