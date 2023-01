Vítězný návrat rok po deportaci. Djokovič v Adelaide začal suverénně

Novak Djokovič do Austrálie dorazil i loni a asi by nejraději na svůj pobyt u protinožců zapomněl. Rodáka z Bělehradu zastavily australské úřady už na letišti, následně mu odebraly víza a umístily ho do detenčního zařízení, kde čekal na první soud. Ten vyhrál, a dokonce si mohl pár dní před startem Australian Open zatrénovat v Rod Laver Areně. Ministr pro imigraci Alex Hawke mu však víza zrušil znovu a s devíti triumfy nejúspěšnější hráč úvodního grandslamu roku byl nakonec po dalších dnech strávených ve stejném zařízení a druhém soudu deportován.

Pětatřicetiletý Srb kvůli odmítání očkování proti Covidu-19 v předchozím roce odehrál jen 11 turnajů a kromě australského léta přišel i o kompletní sezonu amerických betonů včetně US Open. Přesto dokázal posbírat pět titulů, obhájit triumf ve slavném Wimbledonu, ovládnout prestižní Turnaj mistrů a vrátit se do Top 5 pořadí.

Austrálie mezitím na rozdíl od Spojených států podmínky vstupu do země upravila a tentokrát jednomu z nejlepších hráčů všech dob v běžném zahájení nového tenisového roku nic nebránilo. Jako první zastávku si zvolil Adelaide, kde se hlavní soutěže účastní podruhé (triumf 2007).

Zatímco včera po boku Vaska Pospisila vypadl hned v prvním kole deblové soutěže, také dnes nastoupil na vyprodaný stadion za bouřlivých ovací fanoušků a tentokrát postup slavil. Nejvýše nasazený začal výhrou 6-3 6-2 nad Constantem Lestiennem, protáhl svou neporazitelnost na australském kontinentu na 30 duelů a z posledních 37 zápasů na individuálních turnajích má úspěšnost 35-2.

Djokovič musel řešit jedinou komplikace, a to v pátém gamu, kdy si Lestienne vypracoval první brejkbol celého utkání. Favorit však hrozbu bez větších problémů zlikvidoval, začal dominovat a ztratil už jen tři gamy.

"Byl to první zápas, nemůžu si stěžovat. Hrál jsem velmi dobře. Prvních šest gamů bylo napínavých a nikdy předtím jsem mu nečelil. Nedělá moc chyb, má celkem nečitelný servis. Myslím si, že od brejku na 4-2 jsem svůj výkon pozvedl a hrál ve zbytku zápasu velmi dobrý tenis," řekl po postupu, na který potřeboval hodinu a čtvrt.

V souboji o čtvrtfinále narazí na dalšího francouzského zástupce, s Quentinem Halysem se dosud střetl pouze před sedmi lety na Australian Open a zvítězil bez ztráty setu.

STAT OF THE DAY❗



@DjokerNole has now won his last 30 matches in a row in Australia after a 6-3, 6-2 victory over France's Constant Lestienne in his opening match in Adelaide today.



Djokovic has also won 48 of his last 50 matches in Australia, and 73 of his last 76.