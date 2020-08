Vondroušová a Siniaková vypadly v 1. kole i v New Yorku. Obě nestačily na kvalifikantky

WTA NEW YORK - Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková vypadly i na svém druhém turnaji po restartu sezony hned v 1. kole. Na prestižní akci v New Yorku nestačily na soupeřky rozehrané z kvalifikace: Vondroušová padla v třísetové bitvě Němce Lauře Siegemundové, Siniaková nestačila na BElgičanku Kirsten Flipkensovou.

Kateřina Siniaková se v úvodu roku trápila, přesvědčivé výkony nepředváděla ani na přípravných akcích v období koronavirové pauzy a v útlumu pokračuje i po restartu sezony.



Poté, co začátkem minulého týdne neuspěla na domácí antuce v Praze proti Slovince Tamaře Zidanšekové a skončila s kanárem, nezvládla svůj úvodní zápas ani dnes na tvrdém povrchu v New Yorku. V generálce na US Open nestačila na zkušenou Kirsten Flipkensovou, jež byla rozehraná z kvalifikace.



24letá Češka sice už ve třetím gamu prvního vzájemného střetnutí šla jako první do brejku, ale nepotvrdila ho a k dalšímu brejkbolu se už nedostala. Naopak sama čtyřikrát neudržela servis a za hodinu a čtvrt prohrála 3-6 3-6.



Dnes do turnaje vstoupí ještě Marie Bouzková, kterou čeká rovněž soupeřka rozehrané z kvalifikace Ruska Anna Kalinská. Na vítězku čeká Petra Kvitová.



První zápas, ale už ve druhém kole, dnes odehraje Karolína Plíšková. Nejvýše nasazenou Češku ve večerním utkání vyzva Veronika Kuděrmětovová z Ruska.