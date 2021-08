Vondroušová ani Martincová v Chicagu neudržely vedení a do semifinále nepostoupily

Markéta Vondroušová v Chicagu bez problémů prošla první dvě kola a skvěle rozehrané měla i čtvrtfinále proti Alizé Cornetové. Pátá nasazená Češka vedla 6-2 a 4-2, jenže pak začala dělat zbytečné chyby a zcela vypadla z rytmu.



Ve třetím setu měla stříbrná olympijská medailistka z Tokia ještě za stavu 2-2 dva brejkboly, ale nevyužila je, vzápětí přišla o podání a nakonec i vinou devíti dvojchyb prohrála 6-2 4-6 3-6.



Rodačka ze Sokolova nevyrovnala svoje letošní maximum na okruhu WTA, kterým je lednové semifinále na Yarra Valley Classic. Na Australian Open i Roland Garros postoupila do osmifinále.







Tereza Martincová v prvních dvou kolech otočila zápasy ze stavu 0-1 na sety. Ve čtvrtfinále naopak sama první set získala a náskok neudržela. Švédce Rebecce Petersonové vzdala po dvou a půl hodinách boje kvůli vyčerpání a křečím za stavu 7-6 2-6 a 1-4.



Martincová v prvním setu dvakrát přišla o podání, ale dokázala vyrovnat a v tie-breaku od stavu 3-4 získala čtyři body v řadě a tím i celou sadu. Po třetím gamu druhého setu si Petersonová nechala ošetřit rameno a vzápětí čistou hrou prolomila servis Martincové, což se jí pak povedlo ještě jednou.



Také ve třetí sadě získala jako první brejk Švédka, která je na žebříčku na 59. místě o jednu příčku před Martincovou. Vzápětí se Češka, jež předchozí den absolvovala náročnou bitvu ve dvouhře i ve čtyřhře, nechala kvůli křečím v průběhu čtvrtého gamu ošetřit přímo na kurtu, za což obdržela trestný bod. Ještě se pokusila vrátit, ale nakonec po dvou a půl hodinách vzdala.



26letá Martincová hrála čtvrtfinále počtvrté v sezoně a potřetí v něm ztroskotala. Nejdál došla v Praze, kde si v červenci zahrála své premiérové finále na okruhu WTA.



Vondroušová s Martincovou už včera společně postoupily do semifinále čtyřhry, následně ale ze soutěže kvůli náročnému programu odstoupily.



Obě tak už mohou zamířit do New Yorku na US Open. Vondroušová začne proti jedné z kvalifikantek, Martincová v boji o první výhru na závěrečném grandslamu sezony vyzve trojnásobnou finalistku Viktorii Azarenkovou z Běloruska.



26letá Petersonová postoupila do svého třetího semifinále na okruhu WTA. Ta v roce 2019 v čínských městech Nanchangu a Tianjinu nakonec proměnila v tituly. V Illinois si o finále zahraje se Svitolinovou, nebo Mladenovicovou.

• WTA 250 CHICAGO II •

USA / Illinois, tv. povrch , 235.238 dolarů

čtvrteční výsledky (26. 08. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Cornetová (9-Fr.) - Vondroušová (5-ČR) 2-6 6-4 6-3 Petersonová (Švéd.) - Martincová (ČR) 6-7(4) 6-2 4-1 / skreč M.