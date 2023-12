Vondroušová je díky wimbledonskému triumfu favoritkou na zisk Zlatého kanára

Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová (24) je hlavní favoritkou na zisk tenisového Zlatého kanára. Rodačka ze Sokolova může v prestižní anketě časopisu Tenis a Českého tenisového svazu uspět poprvé a nahradit na trůnu loňskou vítězku Kateřinu Siniakovou. Vyhlášení 31. ročníku se uskuteční ve středu v Přerově.

Vondroušová se stala první českou vítězkou Wimbledonu od triumfu Petry Kvitové v roce 2014. Vedle úspěchu v All England Clubu se dostala do čtvrtfinále US Open a premiérově se představila na Turnaji mistryň. Přestože sezonu začínala na 91. místě světového žebříčku, zakončila ji jako sedmá hráčka světa a nejvýše postavená Češka na okruhu.

Její hlavní soupeřkou může být Karolína Muchová. Rodačka z Olomouce se probojovala do finále Roland Garros a semifinále US Open. Také ona se kvalifikovala na Turnaj mistryň, kvůli zranění jej ale musela vynechat. Sezonu začínala na 151. místě žebříčku WTA, ukončila ji jako osmá hráčka světa

Bez šancí nemusejí být ani další tenistky. Obhájkyně prvenství Siniaková vyhrála ve dvouhře na okruhu WTA turnaje v Bad Homburgu a Nanchangu, s Barborou Krejčíkovou triumfovala v deblu na Australian Open. Také Krejčíková, která zakončila sezonu na 10. místě světového žebříčku, získala dva singlové tituly - v Dubaji a San Diegu. Uspěla i Petra Kvitová, jež triumfovala v Miami a Berlíně.

Mezi muži prožil přelomový rok dvaadvacetiletý Jiří Lehečka, jenž se probojoval do čtvrtfinále Australian Open a zahrál si finále ve Winston-Salemu. Patřil také k oporám týmu, který se dostal do čtvrtfinále Davisova poháru. Mladoboleslavský rodák ukončil sezonu na 31. místě žebříčku ATP. Z mužů naposledy anketu ovládl Tomáš Berdych před třinácti lety.

Vyhlášeni budou také nejlepší hráči v obou kategoriích, deblový pár roku, nejlepší postup v žebříčcích ATP a WTA, tým roku, talent mezi dívkami i chlapci a tenista na vozíčku. Slavnostnímu ceremoniálu bude předcházet vypravení speciálního vlaku z Prahy s hráči a funkcionáři. Galavečer začne potřiadvacáté v Přerově od 19:00.