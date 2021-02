Vondroušová je na Australian Open poprvé ve třetím kole. Kvitovou v něm nevyzve, ta prohrála s Cirsteaovou

Markéta Vondroušová za sebou nemá vůbec úspěšnou sezonu. Loni dokázala vyhrát jen osm z 18 duelů a do letošního tenisového roku vstoupila těsnou porážkou na lednové akci v Abú Zabí. Podstatně lépe si vede v Melbourne Parku, kde si na generálce zahrála semifinále a na úvodním grandslamu sezony poprvé postoupila do třetího kola.

S oběma žebříčkově slabšími soupeřkami však měla potíže. V úvodním kole proti Rebecce Petersonové prohrávala o set a brejk a komplikace musela řešit také dnes proti kvalifikantce a až 317. hráčce světa Rebecce Marinové.

Zatímco v úvodním dějství měla nasazená Češka díky chybám soupeřky jasně navrch, ve druhé sadě skoro netrefovala první podání a s bývalou 38. hráčkou světa prohrávala už 0-2 0-40. Vondroušová servis nakonec po šesti odvrácených brejkbolech udržela a skóre srovnala, jenže poté přišla další ztráta podání a Kanaďanka měla možnost set doservírovat. To jí ale Vondroušová nedovolila, rozhodující sadu nepřipustila a po 80 minutách zvítězila 6-1 7-5.

Vondroušová je ve třetím kole grandslamů poprvé od senzačního finále na předloňském French Open. O účast ve druhém týdnu na prvním z podniků velké čtyřky sezony si překvapivě nezahraje se svou krajankou Petrou Kvitovou, ale Rumunkou Soranou Cirsteaovou.

Kvitová tak potvrdila nepříliš dobrou formu v úvodu sezony a i na druhém letošním turnaji prohrála se soupeřkou, proti níž se od ní očekávalo hladké vítězství. Na generálce to byla Argentinka Nadia Podoroská, dnes po setech 4-6 6-1 1-6 Cirsteaová.

Kvitová ale rozhodně měla své šance a nebylo jich málo. Osudným se jí stal první ztracený set, ve kterém měla za stavu 2-0 tři brejkboly. Odvrácené hrozby Cirsteaovou povzbudily, zatímco Češka šla do útlumu a místo vedení 3-0 bylo skóre za chvíli srovnáno a světová osmička nakonec o úvodní dějství přišla.

Ve druhé sadě už se Kvitové brejkbol na 3-0 podařilo proměnit a hned to vypadalo jinak, česká tenistka své rumunské protivnici povolila jediný game. Do rozhodujícího setu dvojnásobná wimbledonská šampionka vstoupila ztraceným podáním, ovšem v následující hře vedla 40-0 a mohla si jej okamžitě vzít zpět. Cirsteaová však všechny brejkboly odvrátila a to rozhodlo. Kvitová, která do druhého týdne grandslamů naposledy nedošla předloni na US Open, ve zbytku zápasu v horkém dni jen marně hledala recept na obrat a s Cirsteovou ve třech setech prohrála i třetí vzájemný souboj na betonech.

Do dnešních bojů zasáhne ještě Jiří Veselý, česká jednička mezi muži vyzve nasazeného Pabla Carreña. Ve čtvrtek budou o postup do třetího kola bojovat Karolína Plíšková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a kvalifikant Tomáš Macháč.