Vondroušová nebude obhajovat olympijské stříbro, do Paříže ji nepustí zranění

Český tým přichází před startem olympijských her v Paříži o medailovou naději. Na poslední chvíli zrušila svou účast v Paříži tenistka Markéta Vondroušová (25), která měla ve dvouhře obhajovat tři roky staré stříbro z Tokia. "Problémy s rukou mě na kurt nepustí," oznámila vítězka loňského Wimbledonu, kterou v soutěži nahradí Kateřina Siniaková (28).

"Je mi to moc líto, ale ze zdravotních důvodů se neúčastním letošních olympijských her v Paříži. Doufala jsem do poslední chvíle, věřila, že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí. Soustředím se nyní na to, abych byla v pořádku na US Open, všem českým reprezentantům ve Francii budu držet palce na dálku," uvedla v průběhu turnaje Livesport Prague Open Vondroušová.

Rodačka ze Sokolova se letos naposledy představila ve Wimbledonu, kde však na cestě za obhájením loňského triumfu vypadla už v prvním kole s Jessikou Bouzasovou. Předtím na Roland Garros došla až do čtvrtfinále a vypadalo to, že by v prostředí, kde si v roce 2019 zahrála své první finále grandslamového turnaje, mohla uspět.

Podruhé ale letos už Vondroušová do Paříže neodcestuje. Důvodem je zranění levé ruky, kvůli kterému si musí dát od tenisu pauzu. "Zkoušela si zatrénovat, ale ji prý při úderech bolela. Je to škoda, protože olympiáda je jen jednou za čtyři roky," řekl šéf české tenisové výpravy Petr Pála.

"Dostala nějakou injekci, ale nevěděla, jak to bude vypadat. Když jsme se spolu bavili minulý týden, tak říkala, že po dohodě s doktory neví, jestli zvládne singla. Snažila se, aby mohla hrát alespoň čtyřhru. Dneska mi ale volala, že si byla zahrát a že to prostě nejde. A že jí doporučují, aby nehrála a dala si nějakou dobu pauzu. Budou to řešit dál," řekl Pála českým novinářům.

Tokyo 2020 silver medalist Marketa Vondrousova has withdrawn from #Paris2024 due to health reasons.



— ITF (@ITFTennis) July 22, 2024

"Je to určitě velká ztráta. Markéta na antuce v Paříži, kde hrála letos čtvrtfinále a jednou byla ve finále, umí. Je to pro ni velká škoda. Určitě se těšila, mohla obhajovat stříbrnou medaili. Ale to, že chtěla zkusit alespoň toho debla s Kájou Muchovou, svědčí o tom, že to pro holky hrát na olympiádě a uspět něco znamená," doplnil Pála.

Dvouhru místo Vondroušové si na olympiádě zahraje Kateřina Siniaková, jež byla původně přihlášena jen do deblu s Barborou Krejčíkovou. Ve čtyřhře po boku Karolíny Muchové by ji měla nahradit Linda Nosková.

CZECH TEAM NEWS



Katerina Siniakova will replace Marketa Vondrousova in singles in #Paris2024



— ITF (@ITFTennis) July 22, 2024

Olympijský turnaj, který budou hostit pařížské kurty Rolanda Garrose, začíná už v sobotu 27. července. Ženské finále dvouhry je na programu o týden později, zlaté utkání čtyřhry v neděli 4. srpna.